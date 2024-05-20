Венесуела заборонила майнінг — Finance.ua

Венесуела заборонила майнінг Сьогодні 23:54 — Криптовалюта

Венесуела заборонила майнінг

Міністерство енергетики Венесуели має намір відключити усі майнінгові дата-центри від енергопостачання з метою встановлення контролю за енергоспоживанням.

Про це повідомляє місцеве видання Alberto News.

«Мета — відключити всі ферми з видобутку цифрових валют у країні від національної електричної системи, щоб уникнути високого попиту і продовжити надання ефективного та надійного сервісу всім венесуельцям», — повідомили представники Міненерго.

Відповідні заходи були вжиті після того, як на заході країни у місті Маракаї в межах боротьби з корупцією були вилучені понад 2000 пристроїв для видобутку цифрових активів.

Енергетична криза у Венесуелі триває близько 15 років. І з часом ситуація тільки погіршилася.

Починаючи з середини 2010-х років, країна зіткнулася з гіперінфляцією, різким падінням ВВП, дефіцитом основних товарів і масовим безробіттям. Основними причинами кризи стали низькі ціни на нафту, яка є головним експортним продуктом Венесуелі, неефективне управління економікою, корупція та політична нестабільність. У результаті мільйони венесуельців були змушені емігрувати в пошуках кращих умов життя, а ті, хто залишилися, стикаються з нестачею харчових продуктів, медикаментів та базових послуг, що створює гуманітарну катастрофу в країні.

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Криза в енергетиці у 2019 році призвела до масових відключень, які на тиждень залишили кілька міст без світла.

З метою обходу санкцій державна нафтова компанія Венесуели PDVSA вирішила вести розрахунки у стейблкоїнах. Проте невдовзі на вимогу влади США, криптогаманці компанії почали блокувати.

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