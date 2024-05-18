Експерти відповіли, коли завершиться бичачий тренд BTC і скільки коштуватиме криптовалюта — Finance.ua

Експерти відповіли, коли завершиться бичачий тренд BTC і скільки коштуватиме криптовалюта 18.05.2024, 01:21 — Криптовалюта

Експерти відповіли, коли завершиться бичачий тренд BTC і скільки коштуватиме криптовалюта

о 350 тисяч доларів. Бичачий тренд BTC може завершитися вже наступного року. До цього періоду вартість криптовалюти становитиме д

Про це у соцмережі Х (раніше Twitter) написав економіст Тімоті Петерсон.

Прогноз економіста щодо завершення бичачого тренду та зростання BTC у ціні

На думку Петерсона, бичачий тренду завершиться лише через вісім місяців.

Читайте також: Що таке лаунчпади в крипті та як вони допоможуть вам заробляти

«Ґрунтуючись на історичних даних, можна сказати, що поточний бичачий тренд завершиться в січні 2025 року. Враховуючи швидкість популяризації BTC і попередні відкати, виходить, що пікова вартість монети під час цього циклу становитиме від 175 тисяч доларів до 350 тисяч доларів», — написав він.

Економіст робив прогноз з урахуванням аналізу динаміки того, як BTC змінювався після досягнення історичного максимуму в минулому.

Зазвичай після встановлення нового рекорду вартість монети падає, а знову зростає та досягає нового піку приблизно через 320 днів.

Читайте також Експерти оцінили ймовірний вплив Китаю на вартість Bitcoin

Цьогоріч криптовалюта подорожчала до максимальної позначки в понад 73 тисячі доларів у березні, тому очікувати наступного цінового рекорду варто в січні.

Що каже про завершення бичачого тренду аналітик Crуpto Caesar

На відміну від Тімоті Петерсона, аналітик Crуpto Caesar вважає , що поточний цикл на ринку BTC триватиме не так довго, як попередні. Про це він написав у соцмережі X.

За його прогнозами, вартість BTC сягне максимальної позначки вже в жовтні 2024 року.

Читайте також Ціна Bitcoin впала до 60 тисяч доларів: у чому причина

Це може статися, тому що цьогоріч біткоїн відновив історичний максимум до того, як у квітні відбувся халвінг.

Нагадаємо, за прогнозом співзасновника Twitter Джека Дорсі, до 2030 року ціна флагманської криптовалюти зможе досягнути $1 мільйона і навіть перевершити цю високу планку.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.