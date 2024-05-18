Експерти відповіли, коли завершиться бичачий тренд BTC і скільки коштуватиме криптовалюта — Finance.ua

Експерти відповіли, коли завершиться бичачий тренд BTC і скільки коштуватиме криптовалюта
Бичачий тренд BTC може завершитися вже наступного року. До цього періоду вартість криптовалюти становитиме до 350 тисяч доларів.
Про це у соцмережі Х (раніше Twitter) написав економіст Тімоті Петерсон.
Прогноз економіста щодо завершення бичачого тренду та зростання BTC у ціні
На думку Петерсона, бичачий тренду завершиться лише через вісім місяців.
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«Ґрунтуючись на історичних даних, можна сказати, що поточний бичачий тренд завершиться в січні 2025 року. Враховуючи швидкість популяризації BTC і попередні відкати, виходить, що пікова вартість монети під час цього циклу становитиме від 175 тисяч доларів до 350 тисяч доларів», — написав він.
Економіст робив прогноз з урахуванням аналізу динаміки того, як BTC змінювався після досягнення історичного максимуму в минулому.
Зазвичай після встановлення нового рекорду вартість монети падає, а знову зростає та досягає нового піку приблизно через 320 днів.
Цьогоріч криптовалюта подорожчала до максимальної позначки в понад 73 тисячі доларів у березні, тому очікувати наступного цінового рекорду варто в січні.
Що каже про завершення бичачого тренду аналітик Crуpto Caesar
На відміну від Тімоті Петерсона, аналітик Crуpto Caesar вважає, що поточний цикл на ринку BTC триватиме не так довго, як попередні. Про це він написав у соцмережі X.
За його прогнозами, вартість BTC сягне максимальної позначки вже в жовтні 2024 року.
Це може статися, тому що цьогоріч біткоїн відновив історичний максимум до того, як у квітні відбувся халвінг.
Нагадаємо, за прогнозом співзасновника Twitter Джека Дорсі, до 2030 року ціна флагманської криптовалюти зможе досягнути $1 мільйона і навіть перевершити цю високу планку.
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