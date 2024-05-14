Криптовалютний аналітик назвав терміни досягнення біткоїном $1 мільйона — Finance.ua

Криптовалютний аналітик назвав терміни досягнення біткоїном $1 мільйона 14.05.2024, 00:48 — Криптовалюта

Криптовалютний аналітик назвав терміни досягнення біткоїном $1 мільйона

Засновник соцмережі Twitter, співзасновник і генеральний директор компанії Block Джек Дорсі поділився власним прогнозом щодо зростання біткоїна. Розробник заявив, що до 2030 року ціна флагманської криптовалюти зможе досягнути $1 мільйона і навіть перевершити цю високу планку.

найцікавішим аспектом є природа екосистеми біткоїна, а зовсім не вартість монети Підприємець упевнений:а зовсім не вартість монети BTC . Про це Джек Дорсі розповів у інтерв'ю журналісту видання Pirate Wires Майку Солана. Бізнесмен вважає найдивовижнішим у біткоїні здатність кожного, хто працює з цим блокчейном, покращувати всю екосистему цілком. Це і призводить до зростання вартості цифрового золота.

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«Ціна біткоїна досягне мінімум $1 млн до 2030 року, і навіть вийде за цї межі», — наголосив Дорсі.

Гендиректор Block ще раз підкреслив, що його компанія до кінця 2024 року спрямовуватиме 10% валового прибутку, пов’язаного з біткоїнами, на придбання нових монет. Бізнесмен запевнив, що розслідування, розпочате федеральною прокуратурою США щодо Block за звинуваченням у порушеннях закону та недотриманні санкцій, не матиме успіху, оскільки компанія повністю виконує всі вимоги законодавства.

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Нагадаємо, наприкінці березня генеральний директор інвестиційної корпорації Ark Invest Кеті Вуд припустила, що BTC може зрости до $3,8 мільйона. Говорячи про свій останній прогноз, Вуд зазначила, що така астрономічно висока ціна буде досягнута, якщо інституційні учасники виділять щонайменше 5% своїх портфелів найбільшій криптовалюті. Не називаючи конкретних термінів, Вуд вважає, що рано чи пізно це станеться.

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