Криптовалютний аналітик спрогнозував, скільки коштуватиме BTC через 11 років — Finance.ua

Криптовалютний аналітик спрогнозував, скільки коштуватиме BTC через 11 років Сьогодні 23:14 — Криптовалюта

Криптовалютний аналітик спрогнозував, скільки коштуватиме BTC через 11 років

один мільйон доларів. До цього, попри курсові коливання, позиції біткоїна продовжать зміцнюватися, і віртуальна валюта збільшить проникнення в різні сфери повсякденного життя. Ближе до 2035 року найпопулярніша криптовалюта світу BTC коштуватимеДо цього, попри курсові коливання, позиції біткоїна продовжать зміцнюватися, і віртуальна валюта збільшить проникнення в різні сфери повсякденного життя.

Про це заявив біткоїн-аналітик, який почав вкладатися у BTC ще у 2013 році, Віллі Ву.

У своєму Twitter (X) Віллі Ву показав простий графік. На ньому видно, як розвивається біткоїн з моменту появи у 2010 році.

«Вже до 2035 року ми очікуємо, що справедлива вартість біткоїну досягне $1 млн. Такий прогноз виходить, якщо брати криву зростання користувачів для оцінки. І я говорю про справедливу вартість, а не пікову під час ажіотажу на бичачому ринку. Після появи біткоїну ціна не так швидко наздоганяла кількість користувачів. Біткоїн взагалі не торгувався, доки не з’явився тисячний користувач. І лише після появи криптовалютних бірж, запуску Bitstamp у 2011 році, з’явилися глобальні майданчики для оцінки активу. Після 2012 року ціна BTC значною мірою відповідала зростанню кількості користувачів», — написав Віллі Ву.

При цьому Віллі Ву наголосив, що зараз прийняття біткоїну все ще знаходиться на початковому етапі.

За його словами, лише 4,7% людей використали біткоїн. Це відповідає поширенню Інтернету 1999 року.

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Нагадаємо, аналітики дослідницької брокерської компанії Bernstein заявили , що у найближчому майбутньому курс флагманського криптоактиву BTC відновить бичачий ріст.

Криптовалютні експерти заявили про цільову вартість у $150 000 до кінця 2025 року.

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