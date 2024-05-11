Криптовалютний аналітик спрогнозував, скільки коштуватиме BTC через 11 років — Finance.ua
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Криптовалютний аналітик спрогнозував, скільки коштуватиме BTC через 11 років

Криптовалюта
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Криптовалютний аналітик спрогнозував, скільки коштуватиме BTC через 11 років
Криптовалютний аналітик спрогнозував, скільки коштуватиме BTC через 11 років
Ближе до 2035 року найпопулярніша криптовалюта світу BTC коштуватиме один мільйон доларів. До цього, попри курсові коливання, позиції біткоїна продовжать зміцнюватися, і віртуальна валюта збільшить проникнення в різні сфери повсякденного життя.
Про це заявив біткоїн-аналітик, який почав вкладатися у BTC ще у 2013 році, Віллі Ву.
У своєму Twitter (X) Віллі Ву показав простий графік. На ньому видно, як розвивається біткоїн з моменту появи у 2010 році.
Криптовалютний аналітик спрогнозував, скільки коштуватиме BTC через 11 років
«Вже до 2035 року ми очікуємо, що справедлива вартість біткоїну досягне $1 млн. Такий прогноз виходить, якщо брати криву зростання користувачів для оцінки. І я говорю про справедливу вартість, а не пікову під час ажіотажу на бичачому ринку. Після появи біткоїну ціна не так швидко наздоганяла кількість користувачів. Біткоїн взагалі не торгувався, доки не з’явився тисячний користувач. І лише після появи криптовалютних бірж, запуску Bitstamp у 2011 році, з’явилися глобальні майданчики для оцінки активу. Після 2012 року ціна BTC значною мірою відповідала зростанню кількості користувачів», — написав Віллі Ву.

При цьому Віллі Ву наголосив, що зараз прийняття біткоїну все ще знаходиться на початковому етапі.
За його словами, лише 4,7% людей використали біткоїн. Це відповідає поширенню Інтернету 1999 року.

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Нагадаємо, аналітики дослідницької брокерської компанії Bernstein заявили, що у найближчому майбутньому курс флагманського криптоактиву BTC відновить бичачий ріст.
Криптовалютні експерти заявили про цільову вартість у $150 000 до кінця 2025 року.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
Novyny.live
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