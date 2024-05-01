Брокери вірять, що Bitcoin досягне $150 000 до кінця 2025 року — Finance.ua

Брокери вірять, що Bitcoin досягне $150 000 до кінця 2025 року Сьогодні 02:18 — Криптовалюта

Брокери вірять, що Bitcoin досягне $150 000 до кінця 2025 року

Аналітики дослідницької брокерської компанії Bernstein заявили, що у найближчому майбутньому курс флагманського криптоактиву BTC відновить бичачий ріст. Криптовалютні експерти заявили про цільову вартість у $150 000 до кінця 2025 року.

Аналітики Гаутам Чхугані і Махіка Сапра вважають, що потоки коштів в ETF-Bitcoin сповільнилися через халвінг і ажіотаж навколо цієї події.

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«Ми не очікуємо, що зниження темпів зростання стане тривожною тенденцією. Ми вважаємо, що це тимчасове явище, перш ніж ETF стануть більш інтегрованими з платформами приватних банків, консультантами з добробуту і ще більшою кількістю брокерських майданчиків», — зазначили фахівці.

Приплив коштів у спотові Bitcoin-ETF значно сповільнився з моменту досягнення піка в розмірі $1,05 млрд, станом на 12 березня. Приблизно тоді ж курс Bitcoin наблизився до свого рекордного максимуму в $73 800.

Експерти зазначили, що фактично BTC торгується в діапазоні від $62 000 до $72 000 уже досить тривалий час. Ця тенденція спостерігається з кінця лютого.

Аналітики не бачать чіткого імпульсу для подальшого зростання або падіння в короткостроковій перспективі. Дослідники також заявили, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), найімовірніше, відмовить у запуску спотових ETF на Ethereum до 23 травня на підставі «ненадійної» кореляції між спотовим і ф’ючерсним ринком.

Раніше у Bernstein заявляли, що Bitcoin досягне $90 000 до кінця 2024 року, а причиною зростання ціни головного криптоактиву стане халвінг, який відбувся 20 квітня.

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