Експерти оцінили ймовірний вплив Китаю на вартість Bitcoin — Finance.ua

Експерти оцінили ймовірний вплив Китаю на вартість Bitcoin Сьогодні 03:05 — Криптовалюта

Експерти оцінили ймовірний вплив Китаю на вартість Bitcoin

Перспектива відкриття доступу до Гонконзьких спотових Bitcoin-ETF для інвесторів з материкового Китаю викликала хвилю спекуляцій серед учасників криптоспільноти.

30 квітня Гонконг запустив біржові фонди на Bitcoin та Ethereum. Попри невеликий обсяг торгів, географічна та економічна близькість Гонконгу до Китаю підвищила перспективи транскордонних інвестицій у криптовалюти. Річард Байворт, керуючий партнер у SyzCapital та відомий криптоінвестор, нещодавно натякнув на ключову подію. Розмовляючи з Самсоном Моу, він згадав поточні обговорення про включення спотового Bitcoin-ETF до програми Stock Connect.

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«Я щойно повернувся з Гонконгу. Там йдуть розмови про те, що ETF можуть додати до програми Stock Connect. Наслідки цього можуть бути величезними. [Це] в основному означає, що гроші з материкового Китаю можуть купувати ETF», — сказав Байворт.

Попри сувору антикриптовалютну політику Китаю, коментарі Байворта дали інвесторам надію. Браян ХунДжонг Пак, співзасновник та операційний директор SmashFi, розділив цю думку. Він наголосив на потребі в альтернативних активах у Китаї на тлі проблем з нерухомістю.

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Пак зазначив, що при значному капіталі, замороженому в нерухомості, що недостатньо використовується, Комуністична партія Китаю може прихильно поставитися до доступних варіантів диверсифікації інвестицій.

Аналітики з компанії Bernstein також підтвердили свою бичачу позицію щодо ціни ВТС. Гаутам Чхугані та Махіка Сапра прогнозують, що до кінця 2025 року BTC може досягти $150 000. Враховуючи можливе пом’якшення регулювання у Китаї, стратегічні фінансові кроки в Гонконгу та позитивний ринковий аналіз експертів, припускають значний вплив на цінову динаміку головної криптовалюти.

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