Ціна Bitcoin впала до 60 тисяч доларів: у чому причина — Finance.ua

Ціна Bitcoin впала до 60 тисяч доларів: у чому причина Сьогодні 12:18 — Криптовалюта

Ціна Bitcoin впала до 60 тисяч доларів: у чому причина

У понеділок упала ціна Bitcoin, що знову активізувало ключові рівні підтримки. Це сталося на тлі слабкого покращення настроїв у сфері криптовалют перед публікацією даних про інфляцію в США, які можуть вплинути на рівні процентних ставок. Пише Investing.com

За останні 24 години Bitcoin знизився на 0,4%, досягнувши позначки $60,910.5. Ця найбільша у світі криптовалюта наблизилася до критичного рівня підтримки у 60 тисяч доларів, що може свідчити про потенціал для подальшого зниження цін.

Токен зазнав падіння більш ніж на 3% за останній тиждень через зростаючі побоювання регулятивних дій США проти крипторинку, що погіршило настрої інвесторів. Цю ситуацію ще більше ускладнило видиме відтікання капіталу з криптоінвестицій, особливо з біржових фондів, що працюють з Bitcoin.

Читайте також: Що таке лаунчпади в крипті та як вони допоможуть вам заробляти

Долар зміцнився у понеділок, що вплинуло на зниження цін на Bitcoin і інші криптовалюти, особливо в контексті очікувань на нові дані про інфляцію в США.

Індекс цін виробників буде опубліковано у вівторок, а індекс споживчих цін, за яким уважно стежать, вийде в середу. Якщо ці дані покажуть стійку інфляцію, це може послабити надії на скорочення процентних ставок Федеральною резервною системою, що, в свою чергу, негативно вплине на ринки криптовалют. Криптовалюти зазвичай краще почуваються при низьких ставках та високій ліквідності, тому перспектива вищих і триваліших ставок у США не сприяє їхньому зростанню.

Криптовалюти отримали деяку підтримку після коментарів Дональда Трампа, кандидата в президенти, який виступив на захист галузі і критикував адміністрацію Байдена за намагання негативно вплинути на індустрію. Трамп також повідомив, що його виборча кампанія буде приймати пожертви у криптовалютах.

Ціни на криптовалюти сьогодні знизилися, продовжуючи падіння на тлі невеликого покращення ситуації на ринках. Ethereum, друга за величиною криптовалюта, знизилася на 1,5%, досягнувши $2,884.43. XRP і Solana впали на 5,8% та 3,2% відповідно. Мемкоїни, такі як Dogecoin, також зазнали зниження, зокрема Dogecoin впав на 5,1%.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.