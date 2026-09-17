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Біткоїн впав нижче $75 тисяч

Криптовалюта
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Криптовалютний крах, спричинений біткойном, знищив майже 500 мільярдів доларів за тиждень
Криптовалютний крах, спричинений біткойном, знищив майже 500 мільярдів доларів за тиждень
Біткоїн опустився нижче $75 тис. після того, як Сенат США не зміг схвалити законопроєкт Clarity, а Федеральна резервна система вперше за 3 роки підвищила процентні ставки.
За 2 дні акції великих криптокомпаній втратили до 20%.
Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Після рішення ФРС найбільша криптовалюта подешевшала на 1,2% - до $74 985. Ще сильніше постраждали пов’язані з крипторинком компанії: акції Coinbase за 2 дні втратили близько 16%, а Circle — близько 20%.
Додатковим ударом став провал у Сенаті законопроєкту Clarity, на який криптоіндустрія покладала надії як на основу для створення зрозуміліших правил регулювання цифрових активів у США.
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Підвищення ставок традиційно створює несприятливі умови для біткоїна. За даними Bloomberg, після попередніх 10 підвищень ставки ФРС лише у 2 випадках через місяць криптовалюта коштувала дорожче.
«Ціни можуть залишатися у певному діапазоні та навіть торгуватися нижче до кінця року, оскільки ми переглядаємо перспективи. Підвищення ставок — це подвійний удар», — заявив керівник досліджень LO: TECH Адам Маккарті.
На ринку також зберігається низька ліквідність і слабшає активність інвесторів. За даними CoinGlass, відкритий інтерес до ф’ючерсів на біткоїн продовжив скорочуватися, а Glassnode фіксує тривалий відтік коштів із криптовалютних бірж.
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Нагадаємо, у серпні загальна капіталізація ринку криптовалют зросла на 17,6% порівняно з попереднім місяцем і досягла $2,70 трлн.
На відміну від липня, зростання підтримав приплив капіталу, а не лише брак продавців. Спотові біржові інвестиційні фонди (ETF) на Bitcoin залучили $3,52 млрд, показавши найкращий місячний результат із жовтня 2025 року. У липні чистий приплив становив $172 млн.
За матеріалами:
Finance.ua
Криптовалюта
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