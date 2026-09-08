У серпні загальна капіталізація ринку криптовалют зросла на 17,6% (інфографіка)

У серпні загальна капіталізація ринку криптовалют зросла на 17,6% порівняно з попереднім місяцем і досягла $2,70 трлн.
На відміну від липня, зростання підтримав приплив капіталу, а не лише брак продавців. Спотові біржові інвестиційні фонди (ETF) на Bitcoin залучили $3,52 млрд, показавши найкращий місячний результат із жовтня 2025 року. У липні чистий приплив становив $172 млн.
Із 17 до 27 серпня спотові ETF на Bitcoin фіксували приплив коштів дев’ять торгових днів поспіль. Це скоротило їхній чистий відтік від початку року з $5,29 млрд до $1,77 млрд. Сукупна вартість активів у фондах зросла на 31%, а місячний торговельний оборот збільшився на 49%, до $58,63 млрд.
Спотові ETF на Ethereum залучили $824 млн за тиждень до 28 серпня, що стало найвищим тижневим показником 2026 року.
Капіталізація крипторинку без Bitcoin повернулася до приблизно $1 трлн
Водночас індекс сезону альткоїнів (Altcoin Season Index) становив 37 пунктів за порогового значення 75, тому широка ротація капіталу залишалася непідтвердженою. Частка Bitcoin у загальній капіталізації ринку зберігалася близько 59,7%.
Ключові події серпня
Макроекономічний фон підтримав ринок у першій частині місяця. Загальна інфляція у США за липень сповільнилася до 3,4%, а базова інфляція до 2,5%. Обидва показники знизилися на 0,1 відсоткового пункту.
Ситуація на ринку праці виявилася слабшою. Кількість робочих місць у США зменшилася на 23 000 у липні, тоді як середній приріст за попередні 12 місяців становив 34 000. Дані за травень переглянули в бік зниження на 66 000 робочих місць, а за червень на 37 000. Річне зростання середньої погодинної оплати праці сповільнилося до 3,2%, найнижчого рівня з травня 2021 року.
Дохідність 30-річних державних облігацій США досягла найвищого рівня з 2007 року. На цьому тлі Міністерство фінансів США удвічі збільшило максимальний обсяг викупу довгострокових облігацій, до $4 млрд за одну операцію. Ринок сприйняв це як реакцію на напруження на ринку облігацій. Дохідність почала знижуватися, долар послабився, а Bitcoin отримав додаткову підтримку.
19 серпня зниження дохідності облігацій спричинило ліквідацію коротких позицій, тобто примусове закриття ставок на падіння Bitcoin, приблизно на $2,7 млрд. Після цього Bitcoin зріс на 11,5%, до $71 834.
Виступ голови Федеральної резервної системи США (ФРС) Кевіна Ворша в Джексон-Гоулі 28 серпня змінив короткострокові очікування ринку. Ймовірність підвищення ставки у вересні на платформі прогнозів Polymarket зросла приблизно до 60%, а Bitcoin протягом однієї торгової сесії знизився на 3%.