0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У серпні загальна капіталізація ринку криптовалют зросла на 17,6% (інфографіка)

Криптовалюта
18
У серпні загальна капіталізація ринку криптовалют зросла на 17,6% (інфографіка)
У серпні загальна капіталізація ринку криптовалют зросла на 17,6% (інфографіка)
У серпні загальна капіталізація ринку криптовалют зросла на 17,6% порівняно з попереднім місяцем і досягла $2,70 трлн.
На відміну від липня, зростання підтримав приплив капіталу, а не лише брак продавців. Спотові біржові інвестиційні фонди (ETF) на Bitcoin залучили $3,52 млрд, показавши найкращий місячний результат із жовтня 2025 року. У липні чистий приплив становив $172 млн.
Читайте також
Із 17 до 27 серпня спотові ETF на Bitcoin фіксували приплив коштів дев’ять торгових днів поспіль. Це скоротило їхній чистий відтік від початку року з $5,29 млрд до $1,77 млрд. Сукупна вартість активів у фондах зросла на 31%, а місячний торговельний оборот збільшився на 49%, до $58,63 млрд.
Спотові ETF на Ethereum залучили $824 млн за тиждень до 28 серпня, що стало найвищим тижневим показником 2026 року.
Читайте також

Капіталізація крипторинку без Bitcoin повернулася до приблизно $1 трлн

Водночас індекс сезону альткоїнів (Altcoin Season Index) становив 37 пунктів за порогового значення 75, тому широка ротація капіталу залишалася непідтвердженою. Частка Bitcoin у загальній капіталізації ринку зберігалася близько 59,7%.
У серпні загальна капіталізація ринку криптовалют зросла на 17,6% (інфографіка)

Ключові події серпня

Макроекономічний фон підтримав ринок у першій частині місяця. Загальна інфляція у США за липень сповільнилася до 3,4%, а базова інфляція до 2,5%. Обидва показники знизилися на 0,1 відсоткового пункту.
Ситуація на ринку праці виявилася слабшою. Кількість робочих місць у США зменшилася на 23 000 у липні, тоді як середній приріст за попередні 12 місяців становив 34 000. Дані за травень переглянули в бік зниження на 66 000 робочих місць, а за червень на 37 000. Річне зростання середньої погодинної оплати праці сповільнилося до 3,2%, найнижчого рівня з травня 2021 року.
Читайте також
Дохідність 30-річних державних облігацій США досягла найвищого рівня з 2007 року. На цьому тлі Міністерство фінансів США удвічі збільшило максимальний обсяг викупу довгострокових облігацій, до $4 млрд за одну операцію. Ринок сприйняв це як реакцію на напруження на ринку облігацій. Дохідність почала знижуватися, долар послабився, а Bitcoin отримав додаткову підтримку.
19 серпня зниження дохідності облігацій спричинило ліквідацію коротких позицій, тобто примусове закриття ставок на падіння Bitcoin, приблизно на $2,7 млрд. Після цього Bitcoin зріс на 11,5%, до $71 834.
Виступ голови Федеральної резервної системи США (ФРС) Кевіна Ворша в Джексон-Гоулі 28 серпня змінив короткострокові очікування ринку. Ймовірність підвищення ставки у вересні на платформі прогнозів Polymarket зросла приблизно до 60%, а Bitcoin протягом однієї торгової сесії знизився на 3%.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Криптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems