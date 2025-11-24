Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 15:00 — Валюта

Протягом 17−21 листопада офіційний курс долара демонстрував помірне поступове зростання — від 42,06 грн/$ у понеділок до 42,15 грн/$ у п’ятницю. Загальне послаблення гривні за період склало 9 копійок, або близько 0,22% від початкового рівня. У підсумку ринок пройшов цей інтервал без різких стрибків або значної волатильності.

Про це Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Офіційний курс Національного банку був таким:

17 листопада — 42,0641 грн/$;

18 листопада — 42,0670 грн/$;

19 листопада — 42,0924 грн/$;

20 листопада — 42,0948 грн/$;

21 листопада — 42,1549 грн/$.

Готівковий курс

Котирування в касах банків минулого тижня демонстрували рівномірне підвищення: середні значення купівлі-продаж у понеділок були на рівні 41,76/42,28 грн/$, у вівторок та середу становили 41,77/42,30 грн/$ та 41,78/42,31 грн/$ відповідно. У четвер та п’ятницю продовжували підніматися — 41,85/42,38 грн/$ і 41,93/42,48 грн/$. Тож тиждень відзначився помірним, але стійким підвищенням курсу долара.

Курс на міжбанку

Міжбанківський ринок пройшов у межах відносної стабільності з помірним послабленням гривні.

Понеділок відразу відкрився вище позначки 42 грн/$ — котирування коливалися між 42,015 і 42,10 грн/$ і завершився день на 42,09 грн/$.

Цей рівень став відправною точкою й для вівторка, 18 листопада: стартувавши на 42,09 грн/$, ринок піднімався до 42,13 грн/$ протягом дня, але закрився на тій самій стартовій позначці — 42,09 грн/$.

Середа почалася на 42,10 грн/$ і закінчилася незначним зниженням — 42,08 грн/$. Мінімум дня зафіксовано на 42,06 грн/$, максимум — на 42,14 грн/$.

У другій половині тижня спостерігалося поступове нарощення котирувань: четвер стартував із 42,11 грн/$, що було мінімумом дня, і завершився на 42,21 грн/$; п’ятниця, 21 листопада, розпочалася з 42,20 грн/$ і закінчилася на 42,25 грн/$.

Тож ринок показав обмежену волатильність і короткостроковий тренд на послаблення гривні — тижневий приріст курсу досяг приблизно 16 копійок на доларі, або приблизно +0,38% від рівня на початку періоду. Така динаміка відображає помірні корекційні рухи.

За підсумками минулого тижня обсяг чистих інтервенцій був 8% меншим, ніж тижнем раніше. За інформацією регулятора, валютні інтервенції 17−21 листопада становили $647,8 млн проти $700,90 млн за період 10−14 листопада.

Прогноз курсу на тиждень

Початок поточного тижня ознаменувався зростанням курсу долара на міжбанку на 20 копійок протягом першої половини дня. Касові котирування в банках піднялися помітно вище порівняно з минулим тижнем, що задає тон короткостроковій динаміці.

Підтримку курсу продовжують надавати резерви та інтервенції регулятора, які згладжують тимчасові сплески попиту. Водночас зовнішні фактори, зокрема рух цін на енергоносії та геополітичні ризики, створюють фон для короткострокового тиску на гривню.

Не менш вагомими залишаються фіскальні події: розміщення державних паперів і великі бюджетні платежі можуть формувати підвищений попит на валюту. Якщо з’являться неочікувані новини щодо резервів, великих урядових витрат або зміни графіків міжнародної допомоги, ринок відреагує оперативно й може вийти за межі поточної стабільності.

