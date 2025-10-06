Популярні криптовалюти серед українців Сьогодні 09:03 — Криптовалюта

Популярні криптовалюти серед українців

В Україні цифрові активи не заборонені, проте правила користування досі не врегульовані на офіційному рівні. Виправити це може Закон «Про віртуальні активи», який легалізує крипту. Попри прийняття 2022 poку, він досі не набув чинності. Щоб цей закон запрацював, треба внести зміни у Податковий кодекс щодо оподаткування та регулювання крипторинку. Криптовалюти в Україні визнані цифровими активами, але не платіжними засобами. Тобто, крипта не вважається грошима.

У червні 2025 року Рада зареєструвала законопроєкт щодо включення Нацбанком віртуальних активів до золото-валютних резервів України. Станом на кінець вересня, документ знаходиться в профільному Комітеті для ознайомлення. Згідно з текстом документа, регулятор буде визначати, як саме відбуватиметься процедура та в яких межах.

Ініціатори законопроєкту впевнені, що цей крок інтегрує Україну у світові фінансові інновації, а в перспективі ― допоможе зміцнити макроекономічну стабільність України та створить нові можливості для розвитку цифрової економіки.

Разом з тим голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ має побоювання, що криптовалюта використовуватиметься для обходу обмежень, впроваджених через воєнний стан, а також підживлюватиме тіньовий сектор економіки.

«Це було б ідеальним, на мою думку, рішенням, якщо легалізація віртуальних активів дозволить детінізувати ринок, що також позитивно вплине на оцінку нашого фінансового сектору зі сторони західних партнерів. А це означає, що, можливо, нам потрібно провести ширшу дискусію — що саме буде спонукати вивести з тіні ті віртуальні активи, які вже сьогодні є і якими володіють», ― зазначив Пишний.

Яка крипта популярна серед українців

Найпопулярнішими цифровими валютами 2025 року є Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Near Protocol (NEAR) та TON. Ці дані наводить централізована криптовалютна біржа Weex , послугами якої користується понад 300 тисяч українців.

Щодо валютних пар, то найбільший попит мають такі:

BTC/USDT — курс біткоїна у стейблкоїні Tether, який прив’язаний до курсу долара США (1 USDT ≈ 1 USD).

ETH/USDT — курс ефіру у стейблкоїні Tether;

FARTCOIN/USDT — курс мем-токена Fartcoin у стейблкоїні Tether;

DOGE/USDT ― курс догкоїна у стейблкоїні Tether.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10225-д про легалізація ринку віртуальних активів в Україні та визначення правил їх оподаткування. Законопроєкт поділяє криптоактиви на три категорії:

ті, вартість яких прив’язана до певних активів (наприклад, акцій);

ті, вартість яких прив’язана до певних валют (наприклад, USDT);

всі інші криптоактиви.

Оподаткування:

з 1 січня по 31 грудня 2026 року: 5% + 5% з прибутку, а також курсова різниця на виручку від продажу крипти;

з 1 січня 2027 року: 18% + 5% + курсова різниця на прибуток від продажу криптовалюти (різниця між ціною купівлі та продажу).

Легалізація ринку віртуальних активів і запровадження оподаткування криптовалют можуть забезпечити додаткові надходження до державного бюджету на рівні 14−15 млрд грн щороку, вважає голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

