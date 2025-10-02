0 800 307 555
Криптовалюта
1
Криптоімперія Трампів: Беррон Трамп заробив $150 млн у 19 років
19-річний Беррон Трамп, наймолодший син президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії, стрімко нарощує власний капітал завдяки інвестиціям у криптовалюти.
За даними Forbes, його статки зросли на $80 млн лише за останні місяці та досягли $150 млн.
Згідно з виданням, молодий Трамп також володіє майже 2,3 млрд WLFI — токенами проєкту World Liberty Financial, які у разі продажу можуть принести близько $525 млн. Саме завдяки цьому він уже обігнав за багатством власну матір.
Беррон Трамп став першим у клані Трампів, хто серйозно зацікавився крипторинком. Наприкінці 2024 року він переконав родину створити компанію World Liberty Financial, яка працює у сфері цифрових активів.
Нагадаємо, що сини Трампа анонсували проєкт у сфері криптоактивів у серпні минулого року.
Літо він провів, як пише People, «зустрічаючись із бізнес-партнерами» та «укладаючи угоди», після чого спокійно повернувся до навчання в кампусі Нью-Йоркського університету у Вашингтоні.
Друге президентство Дональда Трампа суттєво вплинуло на добробут його дітей, зокрема:
  • Дональд Трамп-молодший за рік збільшив свій капітал у 10 разів — до $500 млн;
  • Ерік Трамп завдяки крипторинку та контрактам, зокрема у Катарі, підняв статки з $40 млн до $750 млн;
  • Іванка Трамп має близько $100 млн, тоді як її чоловік, девелопер Джаред Кушнер, володіє $1 млрд.
Сам президент США виявився найбільшим бенефіціаром криптовалютної лихоманки. За рік він заробив $3 млрд, із яких $2 млрд принесли саме криптоінвестиції. На середину серпня доходи Трампа від криптопроєктів становили $2,37 млрд.
Більше того, у червні 2025 року Трамп задекларував понад $57 млн прибутку від продажу токенів WLFI у 2024 році.
Загалом його статки зросли на 70% і тепер становлять $7,3 млрд. У рейтингу Forbes 400 Дональд Трамп піднявся на 118 позицій — до 201-го місця.
Меланія Трамп володіє криптогаманцем на $20 млн, що поповнювався «класичними засобами для Першої леді (книги, конференції, документальні фільми)».
Водночас вона теж не оминула криптосферу та запустила власний мемкоїн MELANIA. Токен, естетика якого базується на інтернет-мемах, торгується на біржах і оцінюється у $200 млн.
Криптовалюта
