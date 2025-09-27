Опитування MEXC: 46% користувачів використовують криптовалюту як захист від інфляції Сьогодні 07:08 — Криптовалюта

Опитування MEXC: 46% користувачів використовують криптовалюту як захист від інфляції

На тлі інфляційного тиску, що зберігається, і послаблення національних валют криптовалюта все частіше сприймається як «тиха гавань». Частка користувачів, які називають крипту засобом захисту від інфляції, зросла з 29% до 46% у 2-му кварталі.

Про це свідчить опитування користувачів за 1−2 квартали 2025 року однієї з провідних світових криптовалютних бірж MEXC.

У Східній Азії показник підскочив з 23% до 52%, а на Близькому Сході майже подвоївся — з 27% до 45%, що підкреслює роль макроекономічної нестабільності в прискоренні впровадження цифрових активів.

Основні висновки:

Частка користувачів, які використовують криптовалюту як захист від інфляції, зросла з 29% в 1-му кварталі до 46% у 2-му; лідери — Східна Азія, Південно-Східна Азія і Близький Схід. Латинська Америка рухає «ком'юніті-прийнятим» впровадженням: володіння мемкойнами зросло до 34%, а 63% нових користувачів назвали пасивний дохід причиною входу в ринок. Південна Азія лідирує за торговельною активністю: спотова торгівля зросла до 52%, при цьому 53% користувачів вказали фінансову незалежність як головний мотив. Токени громадських блокчейнов залишаються основою портфелів (65%+ глобально). Перерозподіл капіталу: кількість великих гаманців ($20k+) у Східній Азії знизилася з 39% до 33%, у той час як середні позиції зросли.

Регіональні відмінності

Латинська Америка стала культурним центром криптовалюту. Володіння мемкойнами збільшилося з 27% до 34% — це найвище зростання в світі. 63% нових користувачів назвали «отримання пасивного доходу» головною мотивацією.

Ринок залишається орієнтованим на роздрібних інвесторів, де головну роль відіграють прибутковість і ком’юніті-токени.

Південна Азія — світова торговельна держава. Спотова торгівля зросла з 45% до 52% — вище глобального середнього, а 53% користувачів прагнуть фінансової незалежності.

З урахуванням молодого, мобільного населення та обмеженого доступу до традиційних фінансів, регіон стає найдинамічнішим роздрібним ринком.

Південна Азія також випереджає інші регіони з торгівлі ф’ючерсами (46%), тоді як Європа показує помірніше впровадження, залишаючись ближче до світових середніх.

Портфелі та ринкова поведінка

Токени публічних блокчейнів залишаються основою криптопортфелів: ними володіють понад 65% користувачів по всьому світу.

Найбільша впевненість відзначена в Латинській Америці (74%) та Південно-Східній Азії (70%), де інвестори розглядають блокчейн-інфраструктуру як довгострокову цінність.

Стейблкойни утримують стабільний рівень (~50% глобально), відображаючи баланс між зниженням ризиків та пошуком прибутковості.

Торгівля ф’ючерсами показує різну поведінку: Південна Азія (46%) та Південно-Східна Азія (38%) випереджають світовий середній показник (29%), тоді як Латинська Америка впала до 19%, обираючи більш низькоризикові стратегії.

Тим часом, розподіл капіталу змінюється: кількість великих гаманців ($20k+) у Східній Азії знизилася з 39% до 33% (фіксація прибутку і тиск регуляторів). У той же час зростає частка середніх гаманців ($5k-$20k), що сигналізує про більш широку і рівномірну участь.

Прогноз на 3-й квартал 2025 р.

Результати опитування вказують на кілька ключових тенденцій, що формуються економікою та культурою:

Зростання використання криптовалюти як захисту від інфляції. На тлі глобальної макронестабільності, слабких валют та інфляції в Східній Азії і на Близькому Сході збереження капіталу стає головним мотивом. Якщо тиск збережеться, «захист багатства» може стати провідною причиною входу в усіх регіонах. Перехід від спекуляцій до структурованої торгівлі. На пізній стадії бичачого ринку апетит до ризику трансформується. Ф’ючерси і маржинальна торгівля — вже популярні в Південної Азії (46%) та Південно-Східної Азії (38%) — зростатимуть далі, особливо при підвищеній волатильності. Прискорення диверсифікації портфелів. Роздрібний інтерес до мемкойнів і трендів на кшталт AI-токенів підігріє короткострокові притоки капіталу, але ці категорії залишаються волатильними. Основою портфелів залишаться публічні блокчейни та платформні проекти. Поляризація за рівнем капіталу. Великі гаманці ($20k+) скорочуються в регіонах з жорстким регулюванням (особливо в Східній Азії), а середні портфелі ростуть по всьому світу. Це говорить про більш рівномірний розподіл коштів і зміцнення ролі криптовалют як доступного фінансового інструменту.

Що кажуть в MEXC

«Впровадження криптовалют розвивається по-різному в різних частинах світу, і універсального підходу тут немає», — сказала Трейсі Джин, операційний директор MEXC.

«Від захисту від інфляції у Східній Азії до зростання співтовариств у Латинській Америці ці регіональні особливості підкреслюють важливість локалізованих рішень. У MEXC ми прагнемо надавати продукти, що відповідають місцевим потребам, одночасно зміцнюючи глобальну довіру до криптоекосистеми».

