BTC коштуватиме $185 тис. до кінця року — аналітики

2 ) та золота. Це може свідчити про потенціал значного зростання Bitcoin в найближчі пів року. Цінова динаміка BTC значною мірою повторює рухи глобальної грошової маси (M) та золота. Це може свідчити про потенціал значного зростання Bitcoin в найближчі пів року.

Про це свідчать дані дослідницької компанії Tephra Digital.

Перший графік демонструє сильну кореляцію між глобальним показником M 2 та ціною BTC із відставанням у 102 дні.

Якщо історична залежність збережеться, то впродовж найближчих трьох місяців курс Bitcoin може досягти близько $167 тис., що означає річний приріст у понад 330%.

Другий графік порівнює динаміку золота та Bitcoin, з урахуванням відставання у 200 днів.

У ньому вказано, що BTC має всі шанси повторити тренд золота, яке традиційно вважається «тихою гаванню» для інвесторів.

У такому випадку, вже за 200 днів курс криптовалюти може зрости до $185 тис., що відповідає 154% річного приросту.

На графіках також відзначено ключові події, які впливали на ринок криптовалют:

2021: «ринкова манія» та обвал після заборони криптовалют у Китаї

2022: «криптозима» та падіння біржі FTX

2024: затвердження першого спотового біткоїн-ETF у США

2025: оголошення нових тарифів та політичні зміни у США.

