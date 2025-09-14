BTC коштуватиме $185 тис. до кінця року — аналітики
Цінова динаміка BTC значною мірою повторює рухи глобальної грошової маси (M2) та золота. Це може свідчити про потенціал значного зростання Bitcoin в найближчі пів року.
Про це свідчать дані дослідницької компанії Tephra Digital.
Перший графік демонструє сильну кореляцію між глобальним показником M2 та ціною BTC із відставанням у 102 дні.
Якщо історична залежність збережеться, то впродовж найближчих трьох місяців курс Bitcoin може досягти близько $167 тис., що означає річний приріст у понад 330%.
Другий графік порівнює динаміку золота та Bitcoin, з урахуванням відставання у 200 днів.
У ньому вказано, що BTC має всі шанси повторити тренд золота, яке традиційно вважається «тихою гаванню» для інвесторів.
У такому випадку, вже за 200 днів курс криптовалюти може зрости до $185 тис., що відповідає 154% річного приросту.
На графіках також відзначено ключові події, які впливали на ринок криптовалют:
- 2021: «ринкова манія» та обвал після заборони криптовалют у Китаї
- 2022: «криптозима» та падіння біржі FTX
- 2024: затвердження першого спотового біткоїн-ETF у США
- 2025: оголошення нових тарифів та політичні зміни у США.
