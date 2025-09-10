ПАРТНЕРСЬКА BingX запускає AI Master, перший у світі штучний інтелект для торгівлі криптовалютами Сьогодні 18:10 — Криптовалюта

BingX запускає AI Master, перший у світі штучний інтелект для торгівлі криптовалютами

BingX , провідна біржа криптовалют і компанія Web3 AI, сьогодні оголосила про запуск BingX AI Master, першого в світі криптотрейдингового стратега на базі штучного інтелекту та найновішого доповнення до набору інструментів BingX AI. Цей новий продукт на базі штучного інтелекту є важливим кроком уперед у реалізації бачення BingX щодо створення більш інтелектуальної, доступної та орієнтованої на користувача платформи для торгівлі, що встановлює новий стандарт інновацій у сфері цифрових активів.

BingX AI Master переосмислює процес торгівлі, супроводжуючи користувачів на всіх етапах: від генерування ідей до спрощення виконання та аналізу результатів з повною прозорістю. Поєднуючи стратегії п’яти провідних цифрових інвесторів з передовою оптимізацією штучного інтелекту, BingX дає можливість як початківцям, так і досвідченим трейдерам більш впевнено та ефективно взаємодіяти з ринком.

Основні функції AI Master включають:

Інтелектуальна стратегія: цілодобовий доступ до натхнення завдяки розмовам у реальному часі з понад 1000 стратегій, натхненних 5 найвпливовішими майстрами.

цілодобовий доступ до натхнення завдяки розмовам у реальному часі з понад 1000 стратегій, натхненних 5 найвпливовішими майстрами. Своєчасні інвестиційні сповіщення: миттєві сповіщення для користувачів, щоб вони завжди були в курсі стану, змін та прогресу своїх стратегій, що базуються на штучному інтелекті.

миттєві сповіщення для користувачів, щоб вони завжди були в курсі стану, змін та прогресу своїх стратегій, що базуються на штучному інтелекті. AI-кероване тестування: цілодобові оновлення з AI-керованих даних тестування та джерел стратегій.

цілодобові оновлення з AI-керованих даних тестування та джерел стратегій. Спрощене виконання: оптимізовані замовлення на купівлю та продаж, які динамічно адаптуються до коливань ринку, з повною гнучкістю для користувачів на кожному етапі.

оптимізовані замовлення на купівлю та продаж, які динамічно адаптуються до коливань ринку, з повною гнучкістю для користувачів на кожному етапі. Прозорий огляд AI: прозорий огляд ефективності, результатів та записів дозволяє користувачам вдосконалювати стратегії та розвивати свої навички за допомогою оптимізованих AI-інсайтів.

«BingX AI Master — це не просто інструмент для торгівлі, це торговий стратег, розроблений для того, щоб забезпечити ясність, дисципліну та впевненість у процесі роботи кожного користувача», — сказала«Завдяки AI Master ми доводимо, що інтелектуальна торгівля може бути доступною для всіх, а не тільки для досвідчених професіоналів. Цей запуск втілює місію BingX — переосмислити доступність та створити безпрецедентний досвід для користувачів у торгівлі цифровими активами, створивши першу справді повністю AI-біржу». , — сказала Вівіен Лін , головний директор з продуктів BingX.

Щоб відсвяткувати запуск BingX AI Master, BingX проводить змагання з торгівлі з призовим фондом у розмірі 3 000 000 USDT. Вперше користувачі можуть безпосередньо змагатися з BingX AI Master, що додає платформі енергії змагання та інтерактивності. Користувачі можуть просто зареєструватися, щоб почати заробляти винагороди, а додаткові призи можна отримати в лотереях за виконання завдань, конкурсах з обсягу торгів та на арені AI 1v1.

З дебютом BingX AI Master, BingX продовжує розширювати свій набір продуктів штучного інтелекту, зміцнюючи свою позицію як першої біржі, яка повністю інтегрувала штучний інтелект у торговий досвід. У майбутньому BingX буде і далі розвивати свій портфель продуктів штучного інтелекту після випуску BingX AI Master та BingX AI Bingo , поєднуючи передові технології штучного інтелекту з філософією «споживач понад усе», щоб формувати майбутнє глобальної торгівлі.

Про BingX

Заснована в 2018 році, BingX є провідною криптовалютною біржею та компанією Web3 AI, яка обслуговує глобальну спільноту з понад 20 мільйонами користувачів. Завдяки комплексному набору продуктів та послуг на базі штучного інтелекту, включаючи деривативи, спотову торгівлю та копіювання торгів, BingX задовольняє мінливі потреби користувачів усіх рівнів досвіду, від початківців до професіоналів. Прагнучи створити надійну та інтелектуальну торговельну платформу, BingX надає користувачам інноваційні інструменти, розроблені для підвищення продуктивності та впевненості. У 2024 році BingX з гордістю стала офіційним партнером криптовалютної біржі футбольного клубу «Челсі», що ознаменувало захоплюючий дебют у світі спортивного спонсорства.

З питань для ЗМІ звертайтеся за адресою: media@bingx.com

Для отримання додаткової інформації відвідайте: bingx.com/

