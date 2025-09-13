ПРОМО TRON проти Solana проти XYZVerse: хто має найбільший потенціал зростання до 2026 року? Сьогодні 10:50 — Криптовалюта

TRON проти Solana проти XYZVerse: хто має найбільший потенціал зростання до 2026 року?

Три цифрові монети, що набирають популярність, привертають увагу як можливі шляхи до значних прибутків до 2026 року. TRON, Solana та новачок XYZVerse прагнуть потрапити в центр уваги. Завдяки великим крокам і сміливим обіцянкам ці токени створюють передумови для величезних прибутків. Який з них дійсно може перетворити скромну суму на ціле багатство? Відповідь може здивувати багатьох.

Попит на $XYZ різко зріс, коли його капіталізація досягла позначки в 15 млн доларів

XYZVerse ($XYZ), нещодавно визнаний кращим новим мем-проектом, привертає значну увагу завдяки своїй видатній концепції. Це перша в історії мем-монета, яка поєднує в собі азарт спорту та інновації web3.

На відміну від типових мем-монет, XYZVerse пропонує реальну користь і чіткий план довгострокового розвитку. Він планує випустити ігрові продукти та укласти партнерські угоди з великими спортивними командами та платформами.

Варто відзначити, що XYZVerse нещодавно достроково досяг однієї зі своїх цілей, уклавши партнерську угоду з bookmaker.XYZ, першим повністю децентралізованим букмекерським конторою та казино на блокчейні. Як бонус, власники токенів $XYZ отримують ексклюзивні переваги при першій ставці.

Динаміка цін і плани лістингу

Під час передпродажу токен $XYZ демонстрував стабільне зростання. З моменту запуску ціна зросла з 0,0001 до 0,005 долара, а на наступному етапі вона має зрости до 0,01 долара. Остаточна ціна передпродажу становить 0,02 долара, після чого токен буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах.

Прогнозована ціна лістингу в 0,10 долара може принести до 1000-кратного прибутку для перших інвесторів, за умови, що проект забезпечить необхідну ринкову капіталізацію.

Наразі зібрано понад 15 мільйонів доларів, і передпродаж наближається до чергової важливої позначки в 20 мільйонів доларів. Такий швидкий прогрес свідчить про високий попит як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів.

Чемпіони отримують винагороду

У XYZVerse спільнота визначає правила гри. Активні учасники отримують винагороду у вигляді токенів XYZ, що роздаються через айрдроп, за свою відданість. Це гра, в якій найпалкіші гравці виграють великі суми.

Шлях до перемоги

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX та послідовному спалюванню токенів, $XYZ створений для чемпіонату. Кожен крок розроблений, щоб просунути його далі, зміцнити його ціну та об’єднати спільноту прихильників, які вірять, що це початок чогось легендарного.

TRX від TRON: потужність веб-мережі, де творці зберігають ключі

TRX — це серце мережі TRON, створеної в 2017 році для звільнення онлайн-мистецтва. Спочатку він був гостем на Ethereum, але незабаром переїхав у власний дім. План чіткий: усунути посередників, які забирають більшу частину винагороди творців. Фанати можуть відразу ж давати чайові письменникам, геймерам та відеомейкерам. Комісії залишаються мінімальними, а кожен крок відображається у відкритому списку, який можуть бачити всі. Розробники можуть підключати розумні правила та створювати нові додатки, які назавжди залишаються в ланцюжку.

Зараз на ринку говорять про блокчейни, які швидко масштабуються і беруть менше комісій. TRON знаходиться в цьому сегменті, обробляючи щодня безліч транзакцій без особливих зусиль. Поки конкуренти, такі як Ethereum, борються з високими комісіями, TRON зберігає низькі ціни, що може привернути більше користувачів і ігор під час наступного буму. Він також копіює модель Bitcoin, яка доводить, що кожна монета є справжньою, але робить це з високою швидкістю. Якщо гроші продовжать надходити в інструменти для творців і соціальні монети, TRX може знову засяяти. Як завжди, тенденції змінюються, але монета, яка платить художникам і підтримує низькі витрати, має історію, яку багато хто хоче підтримати.

Швидкі кроки Solana: чому SOL може очолити наступний крипто-спринт

Solana створена для швидкості. Її дизайн дозволяє мережі обробляти багато транзакцій одночасно, не розділяючи їх на менші частини і не додаючи додаткових шарів. Код можна писати на декількох поширених мовах, тому розробники мають вибір. SOL, монета, яка забезпечує все це, оплачує транзакції, живить спеціальні додатки та дякує людям, які підтримують роботу ланцюга. Ця комбінація привернула увагу розробників ігор, NFT-хабів та фінансових інструментів, які потребують швидких дій та низьких витрат.

Сьогодні натовп шукає нові горизонти за межами завантажених ланцюгів, таких як Ethereum, де зростають комісії, або Cardano, де додатки розвиваються повільно. Висока пропускна здатність Solana та активна спільнота розробників відповідають настроям ринку, який шукає жваві та зручні для користувачів майданчики. Якщо наступний цикл буде сприятливим для мереж, які відчуваються швидкими та дешевими, SOL має явні шанси. Його ціна все ще відстає від попередніх піків, але використання ланцюга продовжує зростати. Якщо нові додатки продовжуватимуть наповнювати ринок, попит на SOL може зрости, що зробить монету сильним конкурентом, коли імпульс повернеться.

Висновок

TRX і SOL залишаються сильними конкурентами, але перший мем-коін для всіх видів спорту XYZVerse, який розраховує на прибутки завдяки синергії спортивних мемів і ранньому впровадженню, пропонує найпереконливіший шлях від 1000 до 1 мільйона доларів до 2026 року.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут: https://xyzverse.io/

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.