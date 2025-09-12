ПАРТНЕРСЬКА Прогноз цін на Ripple, Cardano та XYZVerse: XYZ націлений на зростання, XRP — на 3 $, а ADA — на 1 $ Сьогодні 14:47 — Криптовалюта

Прогноз цін на Ripple, Cardano та XYZVerse: XYZ націлений на зростання, XRP — на 3 $, а ADA — на 1 $

Очікуються великі зміни в цифрових активах, оскільки зростають спекуляції навколо трьох ключових токенів. Інвестори стежать за потенційними стрибками, один з яких націлений на значне зростання, а інші прагнуть досягти нових цінових рубежів. Зміни в попиті та ажіотаж серед трейдерів можуть спричинити різкі зміни. Найближчі тижні можуть принести сюрпризи для тих, хто стежить за ціновими тенденціями.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій біржі CEX

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час передпродажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 15 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ наразі становить 0,005 долара.

На наступному 14-му етапі передпродажу вартість токена $XYZ зросте до 0,01 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після передпродажу $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиць, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse створює спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невблаганних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — менталітет, який резонує як зі спортсменами, так і з шанувальниками спорту. $XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які переслідують наступну велику мем-монету.

Центральним елементом історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і вихід на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Атмосфера, орієнтована на спільноту

У XYZVerse спільнота керує процесом. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — для айрдропів, що робить його одним з найбільших айрдропів в історії.

Підкріплений надійною токеномікою, стратегічними лістингами на CEX і DEX та регулярним спалюванням токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок спрямований на те, щоб посилити імпульс, стимулювати зростання ціни та об’єднати лояльну спільноту, яка знає, що це може бути початком чогось легендарного.

Ripple (XRP)

Джерело: TradingView

XRP торгується в діапазоні від 2,74 до 2,97 після стрімкого зростання на 6,09% минулого тижня. Монета все ще залишається на 3,58% нижчою, ніж місяць тому, але її зростання на 27,99% за шість місяців зберігає довгостроковий тренд зеленим. Ціна зараз тримається на рівні 100-денної SMA в 2,95 і знаходиться трохи нижче 10-денної позначки в 3,00. Інструменти імпульсу віддзеркалюють цей неоднозначний настрій: RSI на рівні 64,74 показує, що покупці мають перевагу, але не надмірну, тоді як високий показник стохастичного індикатора в 91,76 вказує на короткострокову втому.

Бикам спочатку потрібно пробити 3,06. Цей бар’єр обмежував кожне недавнє випробування і збігається з 10-денною середньою. Вище нього другий стеля на рівні 3,29 відкриває шлях до нових максимумів. Цей рівень знаходиться приблизно на 10% вище сьогоднішнього максимального значення. Закриття вище 3,06 з обсягом підтвердить позитивну позицію MACD, який зараз піднімається до 0,0097.

Якщо продавці відновлять контроль, першим мінімумом буде 2,60. Пробиття цього рівня може потягнути пару до 2,37, знизивши поточні котирування приблизно на 12%. З огляду на стійкий піврічний висхідний тренд і майже нейтральний RSI, шанси схиляються до подальшого зростання, але трейдерам слід стежити за рівнем 3,06, щоб визначити наступний напрямок руху.

Cardano (ADA)

Джерело: TradingView

ADA подорожчав на 5,62% за останній тиждень і зараз коливається між 0,80 і 0,86. Монета подорожчала на 14,36% за місяць і на 19,78% за півроку, демонструючи стабільний, хоч і помірний, висхідний тренд, який підтримує інтерес трейдерів.

Ціна знаходиться трохи нижче 10-денного середнього значення 0,89. Перший бар’єр — 0,89, за ним йде 0,96. Закриття вище 0,89, ймовірно, спровокує 10% стрибок до 0,96. З RSI на рівні 50 і стохастиком близько 54 імпульс є нейтральним, тому будь-яка сторона може швидко взяти контроль.

Якщо покупці зупиняться, підтримка чекає на рівні 0,76, що приблизно на 6% нижче, а потім на рівні 0,69, що приблизно на 15% нижче. Недавні прибутки та рівномірна динаміка сприяють просуванню в діапазон 0,89−0,96, а не падінню нижче 0,76. Пробиття рівня 0,96 може підняти шестимісячний приріст понад 30%. Спад нижче 0,80 може повернути ADA до 0,69 і знищити половину місячного зростання. Наразі тенденція схиляється до зростання, але лінія 0,89 визначить наступний рух.

Висновок

XRP і ADA виглядають добре. Перша мем-монета для всіх видів спорту XYZVerse поєднує меми зі спортивним фандомом. Він націлений на 500-кратне зростання під час бичачого тренду 2025 року, прагнучи перевершити минулі успіхи.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут: https://xyzverse.io/

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.