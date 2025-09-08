Сім’я Трампа заробила $1,3 млрд на криптовалюті за кілька тижнів Сьогодні 18:33 — Криптовалюта

Сім’я Трампа заробила $1,3 млрд на криптовалюті за кілька тижнів

За лічені тижні сім’я президента Дональда Трампа змогла збільшити свій капітал приблизно на $1,3 млрд завдяки двом криптовалютним проєктам, кожен із яких існує менше року

Йдеться про компанії World Liberty Financial та окрему майнінгову фірму American Bitcoin Corp. Ці результати демонструють, як навіть зовсім нові проєкти можуть швидко перетворюватися на значне матеріальне багатство для першої сім’ї країни. Суми нових доходів порівнянні з вартістю довгострокових інвестицій Трампів у гольф-курорти та інші нерухомі об’єкти, з якими їхнє ім’я було традиційно асоційоване.

На сьогодні стан сім’ї оцінюється у $7,7 млрд за версією Bloomberg Billionaires Index.

Основні фігури крипто-напряму в сім’ї — старші сини Дональд Трамп-молодший та Ерик Трамп, які досі обіймають посади виконавчих віце-президентів у Trump Organization, але дедалі більше стають обличчям зростаючого крипто-портфеля. Разом із ними у проєктах бере участь і молодший син президента, Баррон.

World Liberty Financial, заснована минулого року, досягла важливого етапу 1 вересня, відкривши клієнтам можливість торгувати власним токеном WLFI. Минулого місяця компанія уклала вигідну угоду з публічною фірмою Alt5 Sigma, яка закупила токени на суму приблизно $1,5 млрд, що принесло сім’ї Трампів близько $670 млн додаткової вартості. Ці цифри враховуються Bloomberg як частина сімейного капіталу, проте близько $4 млрд токенів, що належать Трампам, поки залишаються заблокованими і не включені в розрахунок.

American Bitcoin Corp., створена в березні для майнінгу віртуальних активів, принесла Еріку Трампу понад $500 млн після різкого зростання акцій на дебютній торговій сесії 3 вересня. Ці події демонструють, що перша сім’я країни відкриває для себе нову реальність: нерухомість та курортні проєкти, традиційно асоційовані з ім’ям Трампа, поступаються місцем більш динамічним джерелам доходів.

Крім того, Трампи розробляють нові ідеї, включаючи «токенізацію» нерухомості — створення цифрових аналогів реальних об’єктів. За словами Уоррена Хуї, співзасновника компанії Soul Ventures, яка інвестувала в Alt5 Sigma, Ерик Трамп був серед тих, хто просував цю концепцію. Хуї зазначив, що довіряє Еріку завдяки його досвіду в готельному бізнесі та нерухомості.

World Liberty та American Bitcoin працюють на стику криптовалютного ринку та публічних компаній. Якщо раніше ентузіасти крипто-ринку шукали альтернативу традиційним фінансовим інструментам, тепер все частіше вони використовують публічні компанії для збільшення вартості своїх токенів. Ця модель, зокрема, розвинута Майклом Сейлором і дозволяє створювати більш стабільний попит на волатильні цифрові активи.

За адміністрації Байдена крипторинок перебував під жорсткішим контролем, включно з судовими розглядами проти таких компаній, як Coinbase та Kraken. Однак за президентства Трампа, який призначав «дружніх» регуляторів і обіцяв зробити США «крипто-столицею світу», більшість таких справ було закрито.

Під час конференції Bitcoin Asia в кінці серпня Ерик Трамп повідомив, що переконував свого батька виступити перед шанувальниками біткоіна під час передвиборчої кампанії у Нешвіллі. Він сам активно інвестує в криптовалюту вже кілька років і зараз допомагає сім’ї накопичувати значне нове багатство. На конференції він закликав учасників купувати біткоін без зволікання, посилаючись на рекомендації Майкла Сейлора.

Деталі угоди з Alt5 Sigma: компанія, зареєстрована в Лас-Вегасі та раніше орієнтована на біотехнології, погодилася придбати токени WLFI на $1,5 млрд: частково через обмін акцій на токени, частково — за готівку. У результаті Трампи отримали близько $670 млн «в еквіваленті», ще приблизно $500 млн вони зароблять з продажу токенів. Незважаючи на те, що акції Alt5 Sigma втратили понад половину своєї вартості з моменту угоди, вони все ще оцінюються майже у $170 млн для сім’ї Трампів.

На сьогодні сім’я володіє 22,5 млрд токенів WLFI, отриманих під час запуску проєкту. Лише невелика частина токенів почала торгуватися на ринку минулого тижня, що потенційно оцінює їхню долю у $4 млрд, проте основна частина токенів, що належить Трампам, досі заблокована.

За словами Еріку Трампа, їхні проєкти знаходяться «на вістрі списа», і сім’я готова повністю переписати підхід до нових джерел багатства, використовуючи поєднання криптовалют та публічних ринків.

InVenture За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.