0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Реалізований прибуток біткоїн-інвесторів перевищив $200 млн

Криптовалюта
17
Чистий реалізований прибуток інвесторів у біткоїн досяг близько $207 млн
Чистий реалізований прибуток інвесторів у біткоїн досяг близько $207 млн
Чистий реалізований прибуток інвесторів у біткоїн досяг близько $207 млн, що стало найвищим значенням за останній місяць.
Про це повідомили аналітики Santiment.
Експерти пояснили, що реалізований прибуток відображає різницю між ціною купівлі та продажу монет у мережі. Наприклад, якщо актив придбали по $50 000 і продали вище $80 000, різниця фіксується як прибуток.
За їхніми словами, показник зріс на тлі відновлення ціни активу, яка вперше приблизно за три місяці перевищила рівень $80 000.

Вплив на ринок

За даними Santiment, значна фіксація прибутку під час зростання ринку може свідчити про його силу. Аналітики зазначили, що продажі на сотні мільйонів доларів були поглинуті попитом — це дозволило біткоїну закріпитися вище ключового рівня.
Серед факторів, які вказують на стійкість ринку:
  • попит компенсує тиск продавців;
  • учасники ринку продають на зростанні, а не в умовах паніки;
  • відбувається перерозподіл монет до нових інвесторів за вищими цінами.
Місце для вашої реклами
Крім того, експерти додали, що фіксація прибутку також впливає на середню ціну входу. Монети переходять до нових покупців приблизно по $80 000, формуючи потенційну зону підтримки.
У Santiment підкреслили, що подібні сплески вже спостерігалися раніше. У багатьох випадках вони відбувалися в середині бичачих циклів і не перешкоджали подальшому зростанню.
Поточний рівень прибутків є максимумом за місяць, але не історичним піком. Це може свідчити про відсутність перегріву ринку на даному етапі, підсумували аналітики.
За матеріалами:
incrypted
КриптовалютаРинок КриптовалютБіткоїн
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems