Відмив мільйони доларів через крипту: в Україні затримали учасника афери

Правоохоронці викрили ще одного учасника міжнародного хакерського угруповання, яке здійснювало кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США. За даними слідства, загальні збитки від діяльності мережі перевищують 100 млн доларів, а під час розслідування вже арештовано активи на значні суми, зокрема готівку, криптовалюту та нерухомість.

Про затримання повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Як працювала схема

За даними слідства, учасники угруповання використовували шкідливе програмне забезпечення для кібератак. Вони отримували доступ до конфіденційної інформації та документів, після чого вимагали викуп за їх повернення або нерозголошення.

Отримані кошти переводили на підконтрольні криптогаманці, а згодом обготівковували. Легалізація відбувалася, зокрема, через придбання нерухомості та іншого дорогого майна в Україні.

Затримання та арешт активів

Під час додаткових обшуків правоохоронці встановили місцезнаходження ще одного учасника схеми, який відповідав за виведення та легалізацію коштів. Його затримали, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 399 млн грн.

Арештовано активи на суму понад 80 млн грн, серед яких житлові будинки, квартири, автомобілі, близько 1 млн доларів готівкою, а також криптовалюта еквівалентом приблизно 8,3 млн доларів. Загалом у межах справи проведено понад 30 обшуків.

Раніше підозру вже оголосили одному з організаторів угруповання, який переховувався від іноземного правосуддя, а також ще одному фігуранту справи. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших причетних осіб.

