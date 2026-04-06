Поліцейські викрили наркогрупу з мільйонними прибутками (відео)

Правоохоронці Тернопільщини ліквідували діяльність групи з ознаками організованості, члени якої налагодила повний цикл виготовлення та збуту заборонених речовин по всій Україні.

12 фігурантам слідчі поліції повідомили про підозру. Десять з них уже затримані.

Спецоперацію провели працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими, оперативниками й співробітниками кримінального аналізу ГУНП в Тернопільській області.

Викрити зловмисників допомагали співробітники Тернопільського зонального відділу ВСП, а також УСБУ Києва та області за силової підтримки бійців спецпідрозділів КОРД та РПОП. За даними слідства, кожен учасник виконував свою роль — від виготовлення до транспортування і реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин на території Тернопільської та інших регіонів УкраїниУ межах слідчих дій правоохоронці провели 54 обшуки у семи областях.

Серед вилученого — лабораторне обладнання для виготовлення «синтетичної отрути», близько 200 кілограмів метадону та 127 кілограмів екстракту опію.

З цієї сировини фігуранти могли виготовити понад 2 мільйони доз наркотиків. Окрім цього, правоохоронці вилучили близько 20 тонн прекурсорів, 20 кілограмів канабісу та 25 кілограмів макової соломи. За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на «чорному» ринку сягає близько 700 мільйонів гривень.

Правоохоронці у ході спецоперації припинили діяльність й нарколабораторії. Її фігуранти облаштували на території колишнього агропідприємства площею 300 квадратних метрів. У трьох приміщеннях, замаскованих під фермерське господарство, «бізнесмени» виготовляли синтетичні наркотики та психотропні речовини такі як метадон, амфетамін і метамфетамін, фасували й готували усе до збуту.

Під час обшуків поліцейські вилучили шість автомобілів, а також понад 202 тисячі гривень, майже 45 тисяч доларів США та 11 350 євро. Загальна вартість конфіскованого майна перевищує 5 мільйонів гривень.

Дванадцятьом фігурантам слідчі поліції повідомили про підозру за частинами 2 та 3 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, ще одній особі — за частиною 1 статті 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Десять з них уже затримані відповідно до статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12років позбавлення волі.

