Спотові обсяги біткоїна впали до мінімумів 2023 року Сьогодні 16:10 — Криптовалюта

Спотові обсяги біткоїна впали до мінімумів 2023 року

Ціна першої криптовалюти стабілізувалася у вузькому діапазоні біля $77 500. Після свят у США на ринку зберігається низька активність, інвестори проявляють обережність.

Трейдери Polymarket оцінюють імовірність закриття поточного тижня вище рівня $76 000 у 75%.

Імпульс згасає

За звітом Glassnode, за останні сім днів індикатор імпульсу ціни (price momentum) знизився на 21,7%, що відображає ослаблення цінової динаміки та посилення тиску продавців.

На найбільшій криптобіржі Binance показник упав до $36,4 млрд — на 81% нижче значень жовтня 2025 року ($198,6 млрд). Подібна динаміка спостерігається на Gate (-79,6%) і Bybit (-66%).

Експерт пов’язав це з тиском макросередовища, але припустив, що «висихання» обсягів може свідчити про виснаження продавців, як це було наприкінці циклу 2023 року.

Forklog За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.