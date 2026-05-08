Квітень став місяцем гучних зламів у крипті — Binance

Квітень 2026 року став для крипторинку місяцем контрастів. Поки Bitcoin демонстрував найкращий результат за останній рік, а капіталізація ринку перевищила $2,6 трлн, сектор децентралізованих фінансів накрила хвиля масштабних зламів. Лише за один місяць втрати від атак перевищили $635 млн.

Про це йдеться у щомісячному звіті Binance Research.

Крипторинок зростав на тлі геополітики та припливу коштів

За підсумками квітня загальна капіталізація крипторинку зросла більш ніж на 8%. Одним із факторів стало тимчасове зниження напруги між США та Іраном.

Bitcoin наблизився до позначки $80 тис., а інтерес інвесторів до біржових фондів на BTC помітно зріс. Чисті місячні притоки у спотові Bitcoin-ETF досягли приблизно $1,97 млрд — майже вдвічі більше, ніж у березні.

Водночас ринок продовжував уважно стежити за ситуацією навколо Ормузької протоки та нафтового ринку. Попри логістичні проблеми й дорогий Brent, фондові ринки оновлювали максимуми, а крипта продовжувала зростати.

Масштабні злами у DeFi

Попри позитивну динаміку ринку, саме сектор DeFi став головним джерелом тривоги у квітні.

За даними Binance Research, за місяць унаслідок хакерських атак криптопроєкти втратили близько $635,24 млн. Це найбільший показник втрат після гучного зламу Bybit у лютому 2025 року.

Аналітики DeFiLlama зафіксували 28 окремих інцидентів — рекордну кількість атак за один місяць.

Одним із найгучніших випадків став злам Drift Protocol, звідки менш ніж за 12 хвилин вивели близько $285 млн.

Ще одна масштабна атака сталася 18 квітня — хакери зламали міст LayerZero Kelp DAO та викрали приблизно $293 млн.

Найбільше наслідки атак зачепили протокол кредитування Aave. Через проблемний борг обсяг заблокованих активів у сервісі впав із приблизно $26 млрд до $14 млрд.

На тлі цих подій засновник Aave Стані Кулечов запустив ініціативу DeFi United для відновлення екосистеми після атак. До неї долучилися Arbitrum, Mantle, Consensys та інші учасники ринку, які змогли залучити близько $303 млн підтримки.

Що відбувалося з найбільшими криптовалютами

Найкращу динаміку серед десяти найбільших криптоактивів показав Bitcoin, який за місяць зріс на 12,1%.

Сильне зростання також продемонстрували:

HYPE — +9,3%;

Ethereum — +7,8%;

Dogecoin — +7,7%.

Ethereum підтримало активне накопичення з боку компанії Bitmine, яка у квітні придбала близько 244 тис. ETH.

Dogecoin зростав на тлі різкого збільшення відкритих позицій трейдерів, що може свідчити про підвищену волатильність у майбутньому.

Chainlink додав 4,9% після значного відтоку токенів із бірж, що вказує на накопичення активу інвесторами.

XRP і TRX завершили місяць із помірним зростанням, тоді як BNB і SOL суттєво не змінилися в ціні.

Єдиним активом у топ-10, який завершив квітень у мінусі, став Bitcoin Cash — його ціна знизилася на 4,5% через слабшу ринкову динаміку та відсутність сильних драйверів росту.

