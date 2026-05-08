0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Квітень став місяцем гучних зламів у крипті — Binance

Криптовалюта
53
Біткоїн
Біткоїн
Квітень 2026 року став для крипторинку місяцем контрастів. Поки Bitcoin демонстрував найкращий результат за останній рік, а капіталізація ринку перевищила $2,6 трлн, сектор децентралізованих фінансів накрила хвиля масштабних зламів. Лише за один місяць втрати від атак перевищили $635 млн.
Про це йдеться у щомісячному звіті Binance Research.

Крипторинок зростав на тлі геополітики та припливу коштів

За підсумками квітня загальна капіталізація крипторинку зросла більш ніж на 8%. Одним із факторів стало тимчасове зниження напруги між США та Іраном.
Bitcoin наблизився до позначки $80 тис., а інтерес інвесторів до біржових фондів на BTC помітно зріс. Чисті місячні притоки у спотові Bitcoin-ETF досягли приблизно $1,97 млрд — майже вдвічі більше, ніж у березні.
Водночас ринок продовжував уважно стежити за ситуацією навколо Ормузької протоки та нафтового ринку. Попри логістичні проблеми й дорогий Brent, фондові ринки оновлювали максимуми, а крипта продовжувала зростати.

Масштабні злами у DeFi

Попри позитивну динаміку ринку, саме сектор DeFi став головним джерелом тривоги у квітні.
За даними Binance Research, за місяць унаслідок хакерських атак криптопроєкти втратили близько $635,24 млн. Це найбільший показник втрат після гучного зламу Bybit у лютому 2025 року.
Читайте також
Аналітики DeFiLlama зафіксували 28 окремих інцидентів — рекордну кількість атак за один місяць.
  • Одним із найгучніших випадків став злам Drift Protocol, звідки менш ніж за 12 хвилин вивели близько $285 млн.
  • Ще одна масштабна атака сталася 18 квітня — хакери зламали міст LayerZero Kelp DAO та викрали приблизно $293 млн.
  • Найбільше наслідки атак зачепили протокол кредитування Aave. Через проблемний борг обсяг заблокованих активів у сервісі впав із приблизно $26 млрд до $14 млрд.
На тлі цих подій засновник Aave Стані Кулечов запустив ініціативу DeFi United для відновлення екосистеми після атак. До неї долучилися Arbitrum, Mantle, Consensys та інші учасники ринку, які змогли залучити близько $303 млн підтримки.
Місце для вашої реклами

Що відбувалося з найбільшими криптовалютами

Найкращу динаміку серед десяти найбільших криптоактивів показав Bitcoin, який за місяць зріс на 12,1%.
Сильне зростання також продемонстрували:
  • HYPE — +9,3%;
  • Ethereum — +7,8%;
  • Dogecoin — +7,7%.
Ethereum підтримало активне накопичення з боку компанії Bitmine, яка у квітні придбала близько 244 тис. ETH.
Читайте також
Dogecoin зростав на тлі різкого збільшення відкритих позицій трейдерів, що може свідчити про підвищену волатильність у майбутньому.
Chainlink додав 4,9% після значного відтоку токенів із бірж, що вказує на накопичення активу інвесторами.
XRP і TRX завершили місяць із помірним зростанням, тоді як BNB і SOL суттєво не змінилися в ціні.
Єдиним активом у топ-10, який завершив квітень у мінусі, став Bitcoin Cash — його ціна знизилася на 4,5% через слабшу ринкову динаміку та відсутність сильних драйверів росту.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КриптовалютаBinanceБіткоїнТокенЕфіріум
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems