Велика Британія інтегрує стейблкоїни у платіжну систему 23.04.2026, 00:21 — Криптовалюта

Міністерство фінансів Великої Британії представило стратегію реформи платіжного сектору. Влада планує об’єднати регулювання традиційних сервісів, стейблкоїнів і токенізованих депозитів в єдину правову основу.

Відомство підготує законопроєкти, які спростять роботу компаніям, що використовують такі активи для розрахунків. Контроль за випуском і використанням у платежах передадуть Управлінню з фінансового нагляду (FCA).

Міністерка фінансів Люсі Рігбі заявила, що ініціатива допоможе модернізувати фінансову систему та адаптувати її до блокчейн-технологій. За її словами, уряд бачить «трансформаційний потенціал» цифрових активів у зміні взаємодії бізнесу і споживачів.

Реформа також охопить такі напрямки:

регулювання платежів, що здійснюються ШІ-агентами;

розширення повноважень FCA у сфері відкритого банкінгу;

розвиток систем токенізованих оптових ринків.

Для підтримки сектору влада виділить £1 млн Центру фінансів, інновацій і технологій. Курувати розвиток токенізованих систем буде Кріс Вулард, колишній в.о. голови FCA.

Представник компанії CoinCover Ентоні Юнг у коментарі The Block зазначив , що акцент на стейблкоїнах відповідає запитам інституційних інвесторів. Водночас він підкреслив: для масового прийняття технології важлива не лише нормативна база, а й надійна інфраструктура зберігання активів.

Найближчим часом казначейство розпочне консультації щодо реформи сервісів електронних грошей. Уряд розраховує, що ці зміни зроблять Велику Британію світовим центром фінансових послуг.

Південна Корея прискорить запуск CBDC

Новий очільник Банку Кореї Хен Сон Шин під час інавгураційної промови окреслив пріоритети розвитку фінансового сектору. Ключовими напрямами стануть запуск другого етапу проєкту «Ханган» і участь у міжнародній ініціативі «Агора».

Регулятор планує розширити використання цифрової валюти центрального банку (CBDC) і депозитних токенів. За словами голови відомства, це необхідно для адаптації монетарної системи до цифрової трансформації.

У планах ЦБ також значиться інтернаціоналізація вони. Для цього влада має намір перевести валютний ринок на цілодобовий режим роботи та створити офшорну систему розрахунків. Це повинно привести інфраструктуру у відповідність із міжнародними стандартами.

Особливу увагу приділять ризикам небанківського сектору та впливу технологій штучного інтелекту на ринок праці й продуктивність. Голова центробанку підкреслив, що ШІ вже почав змінювати економічний ландшафт і вимагає нових підходів в аналізі.

Для підтримання фінансової стабільності регулятор посилить моніторинг ринкових індикаторів і розширить доступ до даних про позабалансові операції фінансових організацій. Це допоможе точніше оцінювати загрози в умовах високої волатильності, спричиненої геополітичними конфліктами.

Forklog

