Із минулого жовтня біткоїн демонструє нагірший історичний відтік Сьогодні 02:19 — Криптовалюта

Відтік біткоїна

Американські спотові біткоїн-ETF зафіксували найбільший відтік активів з початку поточного ринкового циклу.

найглибше падіння з моменту запуску таких продуктів у січні 2024 року. За даними Glassnode, баланси ETF-фондів скоротилися приблизно на 100 300 BTC від жовтневого піку — загальні активи станом на момент публікації становили близько 1,26 млн BTC. Це

При поточних цінах втрачені позиції оцінюються в понад $7,7 млрд. Скорочення відображає стійкі чисті відтоки: у міру як інвестори виводили кошти зі спотових ETF, фонди були змушені скорочувати свої BTC-позиції. За даними SoSoValue, лише у січні 2026 року з ETF-продуктів пішло близько $1,6 млрд — це продовження серії щомісячних відтоків, яка розпочалася ще в листопаді 2025 року.

Як розгорталися відтоки

П’ятитижнева серія негативних тижнів, що тривала з 20 січня, вилучила зі спотових ETF-фондів близько $3,8 млрд — найтриваліший безперервний відтік з лютого-березня 2025 року, коли п’ять послідовних тижнів відтоків загальним обсягом приблизно $5,4 млрд збіглися з тарифними оголошеннями Трампа й різким спадом ризикових активів.

«Позначилося і на психології ринку: середня вартість входу в ETF-позиції становила близько $83 980, що залишає цю категорію інвесторів приблизно на 20% у мінусі при поточних цінах — а це знижує готовність докуповувати і перетворює відскоки на можливість для скорочення позицій», — пишуть Crypto Economy.

Аналітик Артур Хейес ще в лютому попередив: хеджування деривативів великими інституційними дилерами додатково посилює тиск на ціну BTC — механізм, який під час зростання працював як прискорювач, тепер діє у зворотному напрямку.

Довгострокова картина

Незважаючи на поточні відтоки, сукупні чисті притоки в біткоїн-ETF з моменту запуску сягають приблизно $54 млрд, а загальні чисті активи становлять близько $85,3 млрд. Старший ETF-аналітик Bloomberg Ерік Балчунас зазначив:

«Це важливий контекст, коли йдеться про $8 млрд відтоків на тлі падіння на 45% та про взаємини між біткоїном і Волл-стрит, які загалом були надзвичайно позитивними».

Кого приваблює волатильність

Поки інституційний капітал відступає з крипторинку, традиційний брокерський сегмент фіксує протилежну динаміку. За даними Finance Magnates Intelligence, кількість активних клієнтських рахунків у роздрібних FX- і CFD-брокерів досягла 7,42 млн наприкінці першого кварталу 2026 року — на 9,4% більше, ніж у Q4 2025, і на 42,4% більше порівняно з Q1 2025.

Зокрема, брокер EC Markets зафіксував 272 000 активних трейдерів у першому кварталі 2026-го — порівняно з 230 тис. у попередньому кварталі, тобто зростання склало 18,3%.

