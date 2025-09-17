Citigroup прогнозує падіння Ethereum до $4300 до кінця року Сьогодні 03:51 — Криптовалюта

Citigroup прогнозує падіння Ethereum до $4300 до кінця року

Банківський гігант Citigroup опублікував оновлений прогноз щодо Ethereum. За базовим сценарієм, ціна активу може опуститися до $4300 до кінця 2025 року.

Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на експертів банку.

Згідно з даними Citigroup, «бичачий» сценарій передбачає зростання до $6400, а «ведмежий» — падіння до $2200. Ключовим фактором вартості активу залишається активність у мережі, однак значна частина останнього зростання пов’язана з L2-рішеннями.

Крім того, у банку вважають, що лише близько 30% активності у L2-мережах транслюється на базовий рівень Ethereum. Це, ймовірно, пов’язано зі слабким механізмом «передачі вартості» від L2 до L1, йдеться в заяві.

Аналітики також зазначили, що капітал надходить у сектор завдяки зростаючому інтересу до токенізації активів і стейблкоїнів.

«Припливи до ETF, хоча й менші, ніж у біткоїна , мають більший ціновий ефект на кожен долар, але Citigroup очікує, що вони залишатимуться обмеженими, враховуючи меншу капіталізацію Ethereum та нижчу впізнаваність серед нових інвесторів», — випливає з повідомлення.

Експерти Citigroup також оцінили вплив макрофакторів як помірний. Оскільки індекс S&P 500 вже досяг цільового рівня у 6600 пунктів, аналітики не очікують значного зростання апетиту до ризикових активів, включно з криптовалютами.

Криптоінфлюенсер під псевдонімом Nami заявив , що Ethereum готується до серйозного руху. За його словами, актив відновився на рівні $4500, а зона $4800-$4880 стане тестом для наступного етапу зростання.

Також він виділив три сигнали для ринку станом на 15 вересня 2025 року:

закриття денного графіка вище $4880 може призвести до пробою та імпульсного росту;

підтримка $4200-$4400 утримує падіння, забезпечуючи основу для зростання;

обсяги та інституційні сигнали покажуть, чи є реальний попит на ринку.

Графік ETH/USDT на біржі Binance. Дані: TradingView.

Зазначимо, на момент написання Ethereum торгується вище відмітки в $4500.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.