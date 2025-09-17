0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Citigroup прогнозує падіння Ethereum до $4300 до кінця року

Криптовалюта
13
Citigroup прогнозує падіння Ethereum до $4300 до кінця року
Citigroup прогнозує падіння Ethereum до $4300 до кінця року
Банківський гігант Citigroup опублікував оновлений прогноз щодо Ethereum. За базовим сценарієм, ціна активу може опуститися до $4300 до кінця 2025 року.
Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на експертів банку.
Згідно з даними Citigroup, «бичачий» сценарій передбачає зростання до $6400, а «ведмежий» — падіння до $2200. Ключовим фактором вартості активу залишається активність у мережі, однак значна частина останнього зростання пов’язана з L2-рішеннями.
Читайте також
Крім того, у банку вважають, що лише близько 30% активності у L2-мережах транслюється на базовий рівень Ethereum. Це, ймовірно, пов’язано зі слабким механізмом «передачі вартості» від L2 до L1, йдеться в заяві.
Аналітики також зазначили, що капітал надходить у сектор завдяки зростаючому інтересу до токенізації активів і стейблкоїнів.
«Припливи до ETF, хоча й менші, ніж у біткоїна, мають більший ціновий ефект на кожен долар, але Citigroup очікує, що вони залишатимуться обмеженими, враховуючи меншу капіталізацію Ethereum та нижчу впізнаваність серед нових інвесторів», — випливає з повідомлення.
Експерти Citigroup також оцінили вплив макрофакторів як помірний. Оскільки індекс S&P 500 вже досяг цільового рівня у 6600 пунктів, аналітики не очікують значного зростання апетиту до ризикових активів, включно з криптовалютами.
Криптоінфлюенсер під псевдонімом Nami заявив, що Ethereum готується до серйозного руху. За його словами, актив відновився на рівні $4500, а зона $4800-$4880 стане тестом для наступного етапу зростання.
Також він виділив три сигнали для ринку станом на 15 вересня 2025 року:
  • закриття денного графіка вище $4880 може призвести до пробою та імпульсного росту;
  • підтримка $4200-$4400 утримує падіння, забезпечуючи основу для зростання;
  • обсяги та інституційні сигнали покажуть, чи є реальний попит на ринку.
Графік ETH/USDT на біржі Binance. Дані: TradingView.
Графік ETH/USDT на біржі Binance. Дані: TradingView.
Зазначимо, на момент написання Ethereum торгується вище відмітки в $4500.
За матеріалами:
incrypted
Криптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems