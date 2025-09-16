Маск припустився помилки в DOGE, зосередившись на звільненнях — міністр торгівлі США
Ілон Маск зробив помилку під час роботи у Міністерстві торгівлі США (DOGE), зосередившись на звільненні людей, а не на скороченні державних витрат.
Про це в інтерв’ю Axios заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік.
За його словами, якщо DOGE продовжуватиме функціонувати, його скорочення будуть спрямовані на витрати, а не на чисельність персоналу.
Видання вказує, що оскільки Маск більше не в Білому домі, а його стосунки з президентом Трампом зіпсовані, чиновники більш охоче критикують підхід мільярдера до урядування, який скоротив чисельність персоналу, але не заощадив багато грошей.
Я думав, що Ілон захопився цілями інших людей. … Зосередитися слід було на скороченні марнотратства, шахрайства та зловживань, а не на швидкому скороченні робочої сили- зазначив Лутнік.
Він додав, що DOGE все ще займається «цими марнотратствами, шахрайством та зловживаннями, і я думаю, що це буде ефективно».
«Менш ефективно, ніж я сподівався, але я думаю, що це все одно буде ефективно», — резюмував міністр торгівлі США.
