Маск припустився помилки в DOGE, зосередившись на звільненнях — міністр торгівлі США Сьогодні 04:57 — Криптовалюта

Маск припустився помилки в DOGE, зосередившись на звільненнях — міністр торгівлі США

Ілон Маск зробив помилку під час роботи у Міністерстві торгівлі США (DOGE), зосередившись на звільненні людей, а не на скороченні державних витрат.

Про це в інтерв’ю Axios заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік.

За його словами, якщо DOGE продовжуватиме функціонувати, його скорочення будуть спрямовані на витрати, а не на чисельність персоналу.

Видання вказує, що оскільки Маск більше не в Білому домі, а його стосунки з президентом Трампом зіпсовані, чиновники більш охоче критикують підхід мільярдера до урядування, який скоротив чисельність персоналу, але не заощадив багато грошей.

Я думав, що Ілон захопився цілями інших людей. … Зосередитися слід було на скороченні марнотратства, шахрайства та зловживань, а не на швидкому скороченні робочої сили- зазначив Лутнік.

Він додав, що DOGE все ще займається «цими марнотратствами, шахрайством та зловживаннями, і я думаю, що це буде ефективно».

«Менш ефективно, ніж я сподівався, але я думаю, що це все одно буде ефективно», — резюмував міністр торгівлі США.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.