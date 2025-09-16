0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

PayPal запускає одноразові платіжні посилання, які будуть підтримувати криптовалюту

Криптовалюта
26
PayPal запускає одноразові платіжні посилання, які будуть підтримувати криптовалюту
PayPal запускає одноразові платіжні посилання, які будуть підтримувати криптовалюту
Компанія PayPal представила нову функцію для разових переказів коштів між користувачами — PayPal Links. Ця функція дозволяє користувачам створювати персоналізовані одноразові посилання для здійснення або запиту платежу.
Про це пише TechCrunch.
PayPal Links доповнює вже наявний сервіс PayPal Me, який дозволяє ділитися профілем для отримання платежів, але не прив’язує запит до конкретної суми до моменту, коли платник її введе.

Курс криптовалют до долара 💵

На відміну від PayPal Me, нові посилання створюються для конкретної транзакції. Користувач у застосунку PayPal обирає опцію створення посилання, вводить суму та копіює згенерований унікальний URL. Його можна вставити у чат, повідомлення чи особисту переписку.
Посилання є приватним і діє лише для цієї операції. Якщо протягом 10 днів платіж не буде прийнятий, воно автоматично анулюється. Відправник може надіслати нагадування або скасувати запит у будь-який момент.
Читайте також
Отримувач, відкривши посилання, переходить у застосунок PayPal, де може підтвердити або здійснити платіж. Перекази виконуються миттєво.
Найближчим часом у США PayPal Links отримають підтримку криптовалютних операцій. Користувачі зможуть надсилати Bitcoin, Ethereum, PYUSD та інші активи на гаманці PayPal, Venmo та інші сумісні криптогаманці, включно зі стейблкоїнами.
Спочатку функція доступна лише у США, але до кінця місяця її планують запустити у Великій Британії, Італії та низці інших країн. PayPal позиціонує нововведення як спосіб спростити одноразові платежі без необхідності пошуку профілю чи підтвердження облікового запису отримувача.
За матеріалами:
mezha.media
Криптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems