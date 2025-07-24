PayPal запустить глобальну мережу цифрових гаманців — Finance.ua

PayPal запустить глобальну мережу цифрових гаманців 24.07.2025, 02:32 — Фінтех і Картки

PayPal запустить глобальну мережу цифрових гаманців

Компанія PayPal анонсувала запуск платіжної платформи PayPal World, яка об’єднає провідні платіжні системи та цифрові гаманці на глобальному рівні.

Проєкт стартує з інтеграції PayPal та Venmo, але фірма вже домовилася про співпрацю з Mercado Pago, NPCI International Payments Limited (UPI), Tenpay Global та іншими. Загальна аудиторія платформи становить майже 2 млрд користувачів у всьому світі.

Відомо, що вона працюватиме через відкриті API та хмарну інфраструктуру з мульти-регіональним розгортанням. Це забезпечить низьку затримку, високу доступність і сумісність із будь-якими пристроями.

Крім того, PayPal World орієнтована на взаємодію з ШІ-агентами — користувачі зможуть оплачувати покупки просто під час розмови з віртуальним асистентом. У майбутньому також передбачена підтримка динамічних платіжних кнопок і стейблкоїнів.

Також в рамках інтеграції PayPal і Venmo користувачі зможуть надсилати кошти між платформами. З 2026 року Venmo дозволить оплачувати покупки в магазинах, що приймають PayPal.

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«Переказ грошей між країнами — досі завдання складне, але ця платформа зробить його простим для майже двох мільярдів користувачів і бізнесу. Ми з нетерпінням чекаємо на прихід нових партнерів та їхніх користувачів», — заявив генеральний директор PayPal Алекс Крісс.

Зазначимо, запуск PayPal World заплановано на осінь 2025 року.

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