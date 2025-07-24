PayPal запустить глобальну мережу цифрових гаманців — Finance.ua
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PayPal запустить глобальну мережу цифрових гаманців

Фінтех і Картки
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PayPal запустить глобальну мережу цифрових гаманців
PayPal запустить глобальну мережу цифрових гаманців
Компанія PayPal анонсувала запуск платіжної платформи PayPal World, яка об’єднає провідні платіжні системи та цифрові гаманці на глобальному рівні.
Проєкт стартує з інтеграції PayPal та Venmo, але фірма вже домовилася про співпрацю з Mercado Pago, NPCI International Payments Limited (UPI), Tenpay Global та іншими. Загальна аудиторія платформи становить майже 2 млрд користувачів у всьому світі.
Відомо, що вона працюватиме через відкриті API та хмарну інфраструктуру з мульти-регіональним розгортанням. Це забезпечить низьку затримку, високу доступність і сумісність із будь-якими пристроями.
Крім того, PayPal World орієнтована на взаємодію з ШІ-агентами — користувачі зможуть оплачувати покупки просто під час розмови з віртуальним асистентом. У майбутньому також передбачена підтримка динамічних платіжних кнопок і стейблкоїнів.
Також в рамках інтеграції PayPal і Venmo користувачі зможуть надсилати кошти між платформами. З 2026 року Venmo дозволить оплачувати покупки в магазинах, що приймають PayPal.
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«Переказ грошей між країнами — досі завдання складне, але ця платформа зробить його простим для майже двох мільярдів користувачів і бізнесу. Ми з нетерпінням чекаємо на прихід нових партнерів та їхніх користувачів», — заявив генеральний директор PayPal Алекс Крісс.
Зазначимо, запуск PayPal World заплановано на осінь 2025 року.
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