Крипта зростає після ухвалення закону про стейблкоїни у США — Finance.ua
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Крипта зростає після ухвалення закону про стейблкоїни у США

Криптовалюта
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Крипта зростає після ухвалення закону про стейблкоїни у США
Крипта зростає після ухвалення закону про стейблкоїни у США
Акції компаній, пов’язаних із криптовалютою, різко пішли вгору на тлі стрімкого зростання ціни Ethereum, яка досягла цьогорічного максимуму. Така динаміка спостерігається після того, як екс-президент США Дональд Трамп підписав закон про регулювання стейблкоїнів — так званий GENIUS Act.
Про це повідомляє Reuters.
Цей закон, ухвалений Палатою представників минулого четверга більшістю голосів 308 проти 122, став важливою віхою для криптовалютної індустрії, яка давно домагалася законодавчого врегулювання для підвищення своєї легітимності. Очікується, що регулювання стейблкоїнів відкриє нові можливості для ринку децентралізованих фінансів.
Одним із ключових положень закону стало заборонення виплати відсотків або прибутковості по регульованих стейблкоїнах. Це, за оцінкою аналітиків Deutsche Bank, сприяло зростанню інтересу до Ethereum.
За словами Льюка Нолана, аналітика CoinShares, ситуація сприятлива для Ethereum, хоча говорити про довгострокову тенденцію поки що зарано.
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У неділю вартість ефіру сягнула річного максимуму, а в понеділок торгувалась на рівні $3 795,4.
На цьому фоні незначне зростання продемонстрували й акції провідних компаній: криптобіржі Coinbase та емітента стейблкоїнів Circle Internet — на 0,1%. Стейблкоїни, які зазвичай прив’язані до долара США у співвідношенні 1:1, за останні роки стали важливим інструментом для криптотрейдерів.
За матеріалами:
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