Чверть українців вірять, що держава відшкодовує криптовалюти — опитування Сьогодні 10:06 — Криптовалюта

Чверть українців вірять, що держава відшкодовує криптовалюти — опитування

Більше чверті опитаних українців помилково вважає, що при банкрутстві банку під гарантоване відшкодування підпадає навіть криптовалюта та електронні гроші.

Про це свідчать результати Загальнонаціонального опитування щодо обізнаності споживачів фінансових послуг про систему гарантування вкладів.

Цікаво й те, що показник тих, хто вірить у гарантування крипти, зріс за 4 роки: якщо в 2021 році таких було 17%, то в 2025-му їхня кількість зросла до 26%. У той же час аж 63% опитаних переконані, що передусім мають гарантуватись вклади юридичних осіб.

Що про це кажуть у ФГВФО

«Ми бачимо запит на розширення банківських гарантій. Та з огляду на те, що Фонд, як і вся країна, рухається в бік євроінтеграції, удосконалення українського законодавства має відбуватися відповідно до директив ЄС. А це передбачає гарантування вкладів юридичних осіб на ту ж суму, що й фізичних осіб. Це наша стратегічна мета. І не тільки тому, що ми бажаємо бути в ЄС, а й з метою зміцнити довіру юридичних осіб до банківської системи», — пояснює директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

За її словами, такий крок сприятиме розвитку малого й середнього бізнесу, що вкрай важливо і під час воєнного стану, і після його скасування.

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Порівняно з даними попередніх років продовжується зростання частки опитаних, які вважають, що гарантії Фонду поширюються на всі запропоновані варіанти рахунків (вклади у гривні, карткові, поточні рахунки, рахунки ФОП, вклади юридичних осіб, електронні гроші тощо). Найбільше зростання демонструють відповіді щодо поточних рахунків, карткових рахунків, вкладів, відкритих через інтернет-банкінг.

Чи знають про суму гарантування

Опитування показало, що лише 15% опитаних правильно вказали граничну суму, відшкодування якої можуть отримати у тому разі, якщо їхній банк «лусне». Так, під час воєнного стану діє 100% суми гарантованого відшкодування за вкладами, до повномасштабного вторгнення максимальна сума становила 200 тис. грн, а через три місяці після скасування воєнного стану становитиме 600 тис. грн.

При цьому у ФГВФО раніше заявляли про прагнення забезпечити європейський рівень суми відшкодування за вкладами. Зазначимо, що у Європі гарантується 100 тисяч євро для фізичних осіб, а також гарантуються вклади юридичних осіб.

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