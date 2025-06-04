Депозити у гривні: де шукати кращу дохідность — Finance.ua

Депозити у гривні: де шукати кращу дохідность Сьогодні 09:00 — Кредит&Депозит

Депозити у гривні: де шукати кращу дохідность

З базою фондування у вигляді строкових гривневих депозитів та вкладів у червні ситуація буде двоякою. З одного боку, банківська система залишається платоспроможною та надліквідною. Про це йдеться у статті « Мінфін ».

З іншого — реальних сфер застосування цих ресурсів із мінімальними ризиками для банків мало: депсертифікати НБУ, ОВДП та частина кредитів надійним клієнтам із ліквідними заставами.

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Тому банки можуть не виявляти особливого завзяття у боротьбі за вкладника. Але зростаюча інфляція змусить банки підвищувати дохідність за гривневими вкладами. Оскільки загроза відтоку вкладників через низькі депозитні ставки, які не перекривають інфляцію, є досить реальною.

Рівень ставок за гривневими депозитами фізосіб у червні у банках із вітчизняним капіталом перебуватиме в межах:

3 місяці — до 14,5−16,5% річних,

6 місяців — до 14,9−16,7%,

9 місяців — до 15,2−17%,

12 місяців — до 15,5−17% річних.

Держбанки та іноземці даватимуть на 1−3,5% річних нижче за кожним із перерахованих строків. А найоперативніше реагувати на найменші зміни на ресурсному ринку, як і раніше, будуть дрібні та середні банки з вітчизняним капіталом.

Загалом, за моїм прогнозом, це буде:

до 7−12% річних за місячними ресурсами від 1 млн гривень,

до 9,5−13% річних на строки до 4 місяців,

до 12−14,5% річних — на строк від 5 до 9 місяців,

до 13−15,5% річних на рік.

Банки з вітчизняним капіталом (особливо дрібні) будуть готові «посунутись» ще на 0,5−1% річних вище за кожним із зазначених строків. А ось держбанки та банки «дочок» іноземців будуть менш щедрими, і дохідність за цими строками депозитів у них буде на 2−5% річних меншою за зазначені ставки.

За валютними депозитами для юросіб та фізосіб ставки не зростуть, оскільки у банків мало реальних сфер застосування цих ресурсів. Причин декілька — обмеження НБУ щодо валютного кредитування, цикл зниження ставок за валютними ресурсами, що почався внаслідок пом’якшення грошово-кредитної політики ЄЦБ.

Тому ставки за валютними депозитами та вкладами у червні залишаться на рівні від 0,1% до 2,2% річних в євро та від 0,1% до 3,2% річних у доларі.

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Робота банків та клієнтів із ОВДП

На зниження дохідності гривневих ОВДП у червні очікувати не варто. Інакше, інвестори просто їх особливо не купуватимуть, що вже бувало в нещодавній історії аукціонів. Але Мінфін не залишить спроб знижувати дохідність частини гривневих паперів, що належать до бенчмарк-ОВДП, що необхідні банкам для виконання нормативів резервування.

З іншого боку, поки що міжнародна фінансова допомога від наших європейських партнерів, МВФ, Світового банку та інших міжнародних організацій надходить у чітко узгоджених обсягах і навіть більше.

Це дозволяє зараз Мінфіну закривати касові розриви скарбниці. Тому активно «затарюватися» відносно дорогими ресурсами з ринку ОВДП чиновники не поспішають. Їхнє завдання — проводити за фактом «ролловер» старих розміщень, термін яких підходить. Але якщо на фінансування армії найближчим часом знадобляться додаткові 200−400 млрд гривень, що вже озвучують окремі народні депутати, ситуація для Мінфіну різко зміниться.

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Приблизно з середини літа активність Мінфіну щодо залучення необхідних нових ресурсів із ринку саме на строки, що перекривають 2026 рік та закривають підвищені військові витрати бюджету, різко зросте.

У червні ставки дохідності за валютними ОВДП на первинному ринку будуть:

в євро — до 3,05−3,16% річних,

у доларі — до 4−4,17% річних,

у гривні — від 14,5% річних до 17,8% річних, залежно від термінів розміщення ОВДП.

Відповідно, на вторинному ринку громадяни та бізнес зможуть отримати за ними дохідність на 0,25−1,25% річних нижче, ніж «на первинці».

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