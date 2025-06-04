Депозити у гривні: де шукати кращу дохідность — Finance.ua
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Депозити у гривні: де шукати кращу дохідность

Кредит&Депозит
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Депозити у гривні: де шукати кращу дохідность
Депозити у гривні: де шукати кращу дохідность
З базою фондування у вигляді строкових гривневих депозитів та вкладів у червні ситуація буде двоякою. З одного боку, банківська система залишається платоспроможною та надліквідною. Про це йдеться у статті «Мінфін».
З іншого — реальних сфер застосування цих ресурсів із мінімальними ризиками для банків мало: депсертифікати НБУ, ОВДП та частина кредитів надійним клієнтам із ліквідними заставами.
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Тому банки можуть не виявляти особливого завзяття у боротьбі за вкладника. Але зростаюча інфляція змусить банки підвищувати дохідність за гривневими вкладами. Оскільки загроза відтоку вкладників через низькі депозитні ставки, які не перекривають інфляцію, є досить реальною.
Рівень ставок за гривневими депозитами фізосіб у червні у банках із вітчизняним капіталом перебуватиме в межах:
  • 3 місяці — до 14,5−16,5% річних,
  • 6 місяців — до 14,9−16,7%,
  • 9 місяців — до 15,2−17%,
  • 12 місяців — до 15,5−17% річних.
Держбанки та іноземці даватимуть на 1−3,5% річних нижче за кожним із перерахованих строків. А найоперативніше реагувати на найменші зміни на ресурсному ринку, як і раніше, будуть дрібні та середні банки з вітчизняним капіталом.
Загалом, за моїм прогнозом, це буде:
  • до 7−12% річних за місячними ресурсами від 1 млн гривень,
  • до 9,5−13% річних на строки до 4 місяців,
  • до 12−14,5% річних — на строк від 5 до 9 місяців,
  • до 13−15,5% річних на рік.
Банки з вітчизняним капіталом (особливо дрібні) будуть готові «посунутись» ще на 0,5−1% річних вище за кожним із зазначених строків. А ось держбанки та банки «дочок» іноземців будуть менш щедрими, і дохідність за цими строками депозитів у них буде на 2−5% річних меншою за зазначені ставки.
За валютними депозитами для юросіб та фізосіб ставки не зростуть, оскільки у банків мало реальних сфер застосування цих ресурсів. Причин декілька — обмеження НБУ щодо валютного кредитування, цикл зниження ставок за валютними ресурсами, що почався внаслідок пом’якшення грошово-кредитної політики ЄЦБ.
Тому ставки за валютними депозитами та вкладами у червні залишаться на рівні від 0,1% до 2,2% річних в євро та від 0,1% до 3,2% річних у доларі.
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Робота банків та клієнтів із ОВДП
На зниження дохідності гривневих ОВДП у червні очікувати не варто. Інакше, інвестори просто їх особливо не купуватимуть, що вже бувало в нещодавній історії аукціонів. Але Мінфін не залишить спроб знижувати дохідність частини гривневих паперів, що належать до бенчмарк-ОВДП, що необхідні банкам для виконання нормативів резервування.
З іншого боку, поки що міжнародна фінансова допомога від наших європейських партнерів, МВФ, Світового банку та інших міжнародних організацій надходить у чітко узгоджених обсягах і навіть більше.
Це дозволяє зараз Мінфіну закривати касові розриви скарбниці. Тому активно «затарюватися» відносно дорогими ресурсами з ринку ОВДП чиновники не поспішають. Їхнє завдання — проводити за фактом «ролловер» старих розміщень, термін яких підходить. Але якщо на фінансування армії найближчим часом знадобляться додаткові 200−400 млрд гривень, що вже озвучують окремі народні депутати, ситуація для Мінфіну різко зміниться.
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Приблизно з середини літа активність Мінфіну щодо залучення необхідних нових ресурсів із ринку саме на строки, що перекривають 2026 рік та закривають підвищені військові витрати бюджету, різко зросте.
У червні ставки дохідності за валютними ОВДП на первинному ринку будуть:
  • в євро — до 3,05−3,16% річних,
  • у доларі — до 4−4,17% річних,
  • у гривні — від 14,5% річних до 17,8% річних, залежно від термінів розміщення ОВДП.
Відповідно, на вторинному ринку громадяни та бізнес зможуть отримати за ними дохідність на 0,25−1,25% річних нижче, ніж «на первинці».
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Депозити в банках

За матеріалами:
Finance.ua
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