Банкір розповів, на які ставки за депозитами варто звернути увагу в червні — Finance.ua
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Банкір розповів, на які ставки за депозитами варто звернути увагу в червні

Кредит&Депозит
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Банкір розповів, на які ставки за депозитами варто звернути увагу в червні
Банкір розповів, на які ставки за депозитами варто звернути увагу в червні
У червні на депозитний сектор впливатиме ціла сукупність факторів. Зокрема, поточний рівень інфляції.
Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв у коментарі виданню «Телеканал 24».

Що впливатиме

За словами банкіра, чим меншим буде тиск споживчих цін на гривню, тим більша кількість громадян може скористатися вигідними пропозиціями від банків та розмістити кошти.
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Також Замотаєв наголошує, що вагомий вплив на ситуацію матиме монетарна стратегія НБУ.
«Розуміємо, що рівень ставок за вкладами прямо залежить від розміру ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Разом з тим, зі слів очільників регулятора, можна зробити висновок, що в червні будь-які зміни є малоймовірними. Відтак, можна очікувати, що середні ставки за гривневими вкладами не зміняться: залежно від терміну розміщення коштів вони складуть від 13% до 14,5% річних», — заявив він.
Як пише видання, не варто очікувати якихось глобальних змін в дохідності: ставки залишаться більш-менш сталими. Але поволі інфляція почне знижуватися, тому влітку НБУ може дещо знизити облікову ставку та інші монетарні інструменти.
Замотаєв каже, що зараз найвищі ставки за гривневими вкладами. Пік дохідності може скоро минути.
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Однозначно необхідно враховувати воєнні обставини. У тому числі і наслідки атак з боку росіян.
«Віра» у швидке завершення війни має бути підкріплена конкретними діями з боку країни-агресора. Наразі я б не став покладатися лише на заяви, а все ж таки більше зважав би на конкретику того, що відбуватиметься на полі бою і в тилу", — зауважує банкір.

На які ставки за депозитами варто звернути увагу у червні

Найбільш популярними, на думку банкіра, стануть вклади від 6 до 9 місяців. Їхня середня дохідність складе 14,5%. Максимум, імовірно, сягне 16% річних.
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«За нашими очікуваннями, кількість нових вкладників у червні може зрости в межах 3 — 5%, принаймні з огляду на кон’юнктуру травня можна зробити саме таке припущення», — каже банкір.
Замотаєв наголошує, що саме у червні громадяни матимуть змогу отримати максимальний дохід.
Разом з цим, таким вкладникам вдасться вберегти свої кошти від інфляційних ризиків та отримати незначний пасивний прибуток.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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