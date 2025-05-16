ТОП-10 банків за дохідністю депозитів (в євро, доларах, гривні) — Finance.ua

ТОП-10 банків за дохідністю депозитів (в євро, доларах, гривні) Сьогодні 20:00 — Кредит&Депозит

ТОП-10 банків за дохідністю депозитів (в євро, доларах, гривні)

Станом на 13 травня середня ставка за 3-місячними вкладами, яку пропонують малі банки, становить 14,18% річних. За піврічними депозитами вони платять у середньому більше — 14,63% річних. Ненабагато відстає дохідність 9-місячних та річних вкладів — 14,25% та 14,59% річних відповідно. Про це йдеться в новому огляді «Мінфіну».

При цьому, щоб зберегти купівельну спроможність (з огляду ще й на податки на відсотки), за річними вкладами ставки мають бути під 20% річних. Таких пропозицій банки не роблять. Якщо порахувати за вкладом на 10 тис. грн, то на строках до 6 місяців ринкові ставки не лише покривають інфляцію — вони відчутно вищі за необхідний мінімум, але інфляція все ж таки «з'їдає» частину доходу. Проте втрати мінімальні.

На строках 9 та 12 місяців поточні ставки вже не перекривають інфляцію: навіть за ставки 14,59% річних на рік вкладник втрачає майже 388 грн у реальному вираженні. Короткострокові депозити (до 6 місяців) зараз виглядають раціональнішими.

Кліринговий Дім (17,3% річних). За піврічними депозитами — Альтбанк (17% річних). Цей же банк у лідерах за дохідністю вкладів на 9 місяців (16,5% річних). Максимум, який можна отримати за річними вкладами, — 16,25% річних — пропонують три банки: Агропросперіс, Крісталбанк, Юнекс Банк. Якщо подивитися на рівень максимальних ставок, то найбільше платить за вкладами на 3 місяці банк(17,3% річних). За піврічними депозитами —(17% річних). Цей же банк у лідерах за дохідністю вкладів на 9 місяців (16,5% річних). Максимум, який можна отримати за річними вкладами, — 16,25% річних — пропонують три банки: Агропросперіс, Крісталбанк, Юнекс Банк.

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