Банки знизили ставки за кредитами і підвищили за депозитами — Finance.ua
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Банки знизили ставки за кредитами і підвищили за депозитами

Кредит&Депозит
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Банки знизили ставки за кредитами і підвищили за депозитами
Банки знизили ставки за кредитами і підвищили за депозитами, freepik.com
Банки України у квітні 2025 року зберегли високі ставки за кредитами для населення. Ставки за депозитами залишаються значно нижчими за інфляцію.
Про це повідомляє в оперативних даних (НБУ).

Кредити

За даними НБУ, у квітні середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 35,7% річних. Місяць тому ставки були на рівні 35,9%.
Банки знизили ставки за кредитами і підвищили за депозитами
Кредитний портфель банків для населення зріс на 1,5% до 293 млрд гривень.
Банки знизили ставки за кредитами і підвищили за депозитами
Середні відсоткові ставки банків за новими депозитами в гривні для населення у квітні 2025 року становили 10,6% річних. Це трохи вище, ніж у березні — 10,5%.
Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.
Банки знизили ставки за кредитами і підвищили за депозитами
Депозитний портфель банків для населення зріс за квітень на 2,9% до 1,258 трлн гривень.
Банки знизили ставки за кредитами і підвищили за депозитами

Довідка Finance.ua:

  • Як повідомляє Фонд гарантування вкладів, сума надходжень до банків, що ліквідуються ФГВФО, за програмами реструктуризації кредитів за підсумками 2024 року зросла у 2,5 рази порівняно із даними на початок 2022 року.
  • Замість того, щоб покласти всі кошти на один гривневий депозит, краще розмістити частину заощаджень на ультракороткому вкладі, а іншу — на довгостроковому. При цьому оптимальним варіантом є розміщення до 50% наявних коштів. Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус банку» Дмитро Замотаєв
Заощадження задля майбутнього? У цьому допоможе депозит. Порівнюйте та обирайте найвигідніші варіанти за допомогою Finance.ua.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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