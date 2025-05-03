Як вигідно розмістити гривневий депозит: поради банкіра — Finance.ua

Як вигідно розмістити гривневий депозит: поради банкіра Сьогодні 10:16 — Кредит&Депозит

Як вигідно розмістити гривневий депозит: поради банкіра

Замість того, щоб покласти всі кошти на один гривневий депозит, краще розмістити частину заощаджень на ультракороткому вкладі, а іншу — на довгостроковому. При цьому оптимальним варіантом є розміщення до 50% наявних коштів.

Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус банку» Дмитро Замотаєв виданню Oboz.ua.

Читайте також Скільки можна заробити на банківських депозитах

Він зазначив, у такий спосіб вдасться не лише зберегти готівку від знецінення, а й отримати пасивний прибуток.

За словами Замотаєва, щоб уникнути необхідності дострокового розірвання депозитного договору, при його складанні слід враховувати два фактори.

Зокрема:

обсяг вільних коштів;

особисті плани.

Крім того, наголошується, оптимально розміщувати від 10 тис. грн на 6 місяців та довше. Це, за словами банкіра, допоможе «відчути прибуток від розміщення коштів».

«Для тих клієнтів, що планують використати депозит для тимчасового та безпечного тримання коштів під надійним банківським захистом, оптимальними будуть ультракороткі вклади — наприклад, якщо громадянин має ненадовго змінити місце проживання. Вклади на 3−6 міс. будуть максимально безпечними та гарантуватимуть збереження купівельної спроможності грошей», — пояснив Замотаєв.

Читайте також Як отримати пасивний прибуток з депозиту: поради експерта

Разом з тим, зазначив він, найбільші середні ставки пропонуються на вклади 6−9 місяців. А з урахуванням акційних пропозицій та стартових бонусів вони можуть бути вищими від задекларованих банками в середньому на 0,5−1,5 відсоткового пункту.

Як вибрати депозитну програму

Водночас, за словами Замотаєва, при виборі депозитної програми слід звернути увагу на кілька нюансів. Зокрема:

можливість поповнення вкладу.

можливість щомісячного зняття нарахованих процентів.

автоматичну пролонгацію вкладу після його завершення.

штрафні санкції за передчасне розірвання депозитної угоди тощо.

«Клієнт може обрати вклад за тими умовами, які найбільше збігаються з його особистими планами. Депозитні умови мають бути комфортними для вкладника», — наголосив він.

1−1,5 відсоткових пункти. Нагадаємо, з 4 квітня ставки за гривневими вкладами для фізичних осіб зросли в середньому на

Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн

Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.