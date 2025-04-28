Скільки можна заробити на банківських депозитах — Finance.ua

Скільки можна заробити на банківських депозитах Сьогодні 09:00 — Кредит&Депозит

Скільки можна заробити на банківських депозитах

З 4 квітня ставки за гривневими вкладами для фізичних осіб зросли в середньому на 1−1,5 відсоткових пункти.

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Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв.

Відтепер середня дохідність за ультракороткими вкладами (3−6 міс.) складає 13−13,5% річних, діапазон середніх ставок за вкладами від 6 міс. до 9 міс. — 13,5−14,5% річних, дохідність вкладів терміном 9−12 міс. складає в середньому 13−13,5% річних. Вклади терміном на 1 рік дадуть середній дохід 13−13,5% річних.

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Банкір пояснив, що 13% річних для вкладу терміном на 3 місяці — це сукупно 3,25% від розміщеної суми (тобто 13% треба поділити на 12 місяців і помножити на тривалість вкладу). А якщо вирахувати 23% податків з нарахованих відсотків, то чистий дохід зменшується майже на чверть.

«Таким чином, при розміщенні, приміром, 10 тисяч гривень терміном на 3 місяці громадянин отримає чистий дохід в середньому 250 грн, що буде цілком співмірним рівню інфляції у найближчі 3 місяці», — каже Замотаєв.

Довідка Finance.ua:

Станом на 1 квітня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 392,8 млрд грн. Про це повідомилапресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2025 року:

вклади у національній валюті — 892,8 млрд грн;

вклади в іноземній валюті — 500,0 млрд грн.

УНІАН За матеріалами:

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