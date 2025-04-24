На рахунках українців зберігається близько 1,4 трлн грн: розміри та валюта вкладів — Finance.ua

На рахунках українців зберігається близько 1,4 трлн грн: розміри та валюта вкладів Сьогодні 12:03 — Кредит&Депозит

На рахунках українців зберігається близько 1,4 трлн грн: розміри та валюта вкладів

Станом на 1 квітня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 392,8 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2025 року:

вклади у національній валюті — 892,8 млрд грн;

вклади в іноземній валюті — 500,0 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,2%. Сума їх вкладів склала 156,6 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 квітня 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має такий вигляд:

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

Довідка Finance.ua:

нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії . Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн;

. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн; 13 квітня 2025 року минуло три роки від запровадження в Україні 100%-ої гарантії за вкладами фізичних осіб і ФОП;

протягом трьох років, з 24 лютого 2022 року до 1 квітня 2025 року, Фонд гарантування виплатив вкладникам банків, що ліквідовуються, майже 9,3 млрд грн, що становить понад 96% загальної гарантованої суми в цих банках. За повною гарантією здійснено виплати вкладникам 7 банків.

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