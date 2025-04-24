На рахунках українців зберігається близько 1,4 трлн грн: розміри та валюта вкладів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На рахунках українців зберігається близько 1,4 трлн грн: розміри та валюта вкладів

Кредит&Депозит
110
На рахунках українців зберігається близько 1,4 трлн грн: розміри та валюта вкладів
На рахунках українців зберігається близько 1,4 трлн грн: розміри та валюта вкладів
Станом на 1 квітня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 392,8 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2025 року:
  • вклади у національній валюті — 892,8 млрд грн;
  • вклади в іноземній валюті — 500,0 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,2%. Сума їх вкладів склала 156,6 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
На 1 квітня 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має такий вигляд:
На рахунках українців зберігається близько 1,4 трлн грн: розміри та валюта вкладів
Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:
На рахунках українців зберігається близько 1,4 трлн грн: розміри та валюта вкладів
Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:
На рахунках українців зберігається близько 1,4 трлн грн: розміри та валюта вкладів

Довідка Finance.ua:

  • нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн;
  • 13 квітня 2025 року минуло три роки від запровадження в Україні 100%-ої гарантії за вкладами фізичних осіб і ФОП;
  • протягом трьох років, з 24 лютого 2022 року до 1 квітня 2025 року, Фонд гарантування виплатив вкладникам банків, що ліквідовуються, майже 9,3 млрд грн, що становить понад 96% загальної гарантованої суми в цих банках. За повною гарантією здійснено виплати вкладникам 7 банків.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems