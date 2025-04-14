Рівно три роки тому в Україні гарантували всі вклади фізосіб, — ФГВФО Сьогодні 08:46 — Кредит&Депозит

Рівно три роки тому в Україні гарантували всі вклади фізосіб, — ФГВФО

13 квітня 2025 року минуло три роки від запровадження в Україні 100%-ої гарантії за вкладами фізичних осіб і ФОП.

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Так, у квітні 2022-го року з ініціативи президента, у співпраці з урядом, парламентом, Національним банком в Україні запровадили повну гарантію за вкладами, яка передбачає в разі банкрутства банку відшкодування всієї суми вкладу і нарахованих за ним процентів.

«Цей крок дав можливість зберегти довіру клієнтів до банків і цілісність їхніх коштів, що важливо і у воєнний період, і стане основою для повоєнного відновлення України. Відтоку коштів фізичних осіб із банків не відбулося, навпаки — сума коштів населення в банках зросла в 2025 році до 1,4 трлн грн, система працює стабільно, і Фонд є важливою ланкою забезпечення цієї стабільності і фінансової безпеки в країні загалом», — повідомила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай.

Протягом трьох років, з 24 лютого 2022 року до 1 квітня 2025 року, Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідовуються, майже 9,3 млрд грн, що становить понад 96% загальної гарантованої суми в цих банках. За повною гарантією здійснено виплати вкладникам 7 банків.

Також Фонд реалізував можливість отримання гарантованих виплат віддалено: крім безпосереднього відвідання банків-агентів, така опція доступна через інструмент дистанційних онлайн-виплат та послугу «Повернення вкладів» у застосунку Дія. За час великої війни в цей спосіб було виплачено 2,3 млрд грн з усієї суми відшкодування.

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«Ми не зупиняли здійснення виплат на жоден день і подбали не тільки про те, щоб гарантії за вкладами працювали в повному обсязі і чітко, як годинник, а й про зручність отримання виплат людьми, які перебувають у будь-якій точці України та світу. Тобто система гарантування спроможна давати відсіч нинішнім викликам», — підсумувала очільниця Фонду.

Нагадаємо, 100%-а гарантія за вкладами поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП і діятиме протягом воєнного стану та трьох місяців після його скасування. Надалі гарантована сума за вкладами становитиме 600 тис. грн.

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