У березні попит на депозити і ОВДП був найбільшим за останні 10 місяців — НБУ — Finance.ua
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У березні попит на депозити і ОВДП був найбільшим за останні 10 місяців — НБУ

Кредит&Депозит
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У березні попит на депозити і ОВДП був найбільшим за останні 10 місяців — НБУ
У березні попит на депозити і ОВДП був найбільшим за останні 10 місяців — НБУ
На початку березня Національний банк підвищив облікову ставку до 15.5% і скоригував параметри операційного дизайну процентної політики. Ці рішення підтримали попит на гривневі інструменти для заощаджень і сприяли збереженню стійкості валютного ринку й контрольованості інфляційних очікувань.
Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.
«Підвищення облікової ставки і зміни до параметрів операційного дизайну сприяли зростанню ставок у гривні, а також подальшому збільшенню обсягів строкових депозитів і вкладень у ОВДП», — сказано в огляді.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
У березні НБУ продовжив цикл посилення монетарної політики, підвищивши облікову ставку на 1 в. п. до 15.5%. Рішення спрямовувалось на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%.

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Анонсовані зміни до параметрів операційного дизайну процентної політики посилили ринкові стимули для залучення банками строкових депозитів населення в гривні. Це сприяло зростанню процентних ставок за строковими гривневими інструментами та, відповідно, посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення.
Зростання номінальної дохідності на тлі поступового поліпшення інфляційних очікувань домогосподарств сприяли підвищенню інтересу до строкових гривневих інструментів.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
З огляду на це в березні чистий сукупний попит на гривневі строкові депозити і вкладення в ОВДП з боку населення був найбільшим за останні 10 місяців та становив 5.3 млрд грн.
Нагадаємо, за даними Фонду гарантування, вклади українців у лютому зросли на 12,7 млрд грн. Станом на 1 березня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 391,1 млрд грн.
Національний банк України фіксує зупинення тенденції до зниження процентних ставок за депозитами та очікує їх подальшого зростання після останніх рішень щодо монетарної політики.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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