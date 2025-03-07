У Нацбанку очікують підвищення середніх ставок за депозитами — Finance.ua

У Нацбанку очікують підвищення середніх ставок за депозитами Сьогодні 14:01 — Кредит&Депозит

У Нацбанку очікують підвищення середніх ставок за депозитами

Національний банк України фіксує зупинення тенденції до зниження процентних ставок за депозитами та очікує їх подальшого зростання після останніх рішень щодо монетарної політики.

Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний під час монетарного брифінгу, повідомляє Укрінформ.

«Ми фіксуємо, що тенденція до зниження відсоткових ставок за депозитами зупинена. Більш того, за січень ми зафіксували кволе, але зростання відсоткових ставок, і вважаємо, що воно повинно бути більш відчутним. Цю тенденцію нам необхідно підтримати», — зауважив Пишний.

За його словами, за рахунок підвищення облікової ставки та перегляду параметрів операційного дизайну НБУ створює умови для формування банками більш привабливих процентних пропозицій для вкладників.

Відповідно до рішення регулятора, спред між обліковою ставкою та ставкою за тримісячними депозитними сертифікатами зросте на 1 відсотковий пункт (до 19%), спред між обліковою ставкою та ставкою за кредитами овернайт теж зросте на 1 в.п. (до 19,5%).

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Також розширяться можливості банків розміщувати кошти в тримісячних депозитних сертифікатах залежно від успішності нарощування протягом останніх 12 місяців портфеля гривневих депозитів населення зі строком понад три місяці (мультиплікатор підвищується з 3 до 3,5).

Оновлені параметри набувають чинності з 4 квітня.

«Є час підготуватися, і сподіваємося, що відповідний імпульс, який Національний банк цим рішенням надає, буде належним чином сприйнятий», — підкреслив очільник НБУ.

Він висловив сподівання, що депозити українців в банках так само залишатимуться привабливим способом зберегти свої заощадження.

За словами Пишного, гривневі активи у вигляді ОВДП також залишаються привабливими, про що свідчить зростання попиту на них серед фізичних осіб у січні.

«Ми очікуємо, що рішення, які сьогодні озвучили, запустять відповідну трансмісію, й українські громадяни отримають адекватну процентну пропозицію за депозитами строком понад 93 дні. Національний банк уже сформував необхідні стимули для цього через зміну операційного дизайну», — додав голова НБУ.

Своєю чергою, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук повідомив, що з початку року обсяг строкових депозитів населення у гривні зріс приблизно на 1,5%. Частка строкових депозитів у загальному обсязі вкладень фізичних осіб у гривні зросла на 0,6 в.п. — до 34,2%.

«Очікуємо, що наші поточні заходи лише зміцнять цю тенденцію», — додав Ніколайчук.

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