Яку дохідність готові запропонувати банкіри (ТОП-10 банків за вкладами) — Finance.ua
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Яку дохідність готові запропонувати банкіри (ТОП-10 банків за вкладами)

Кредит&Депозит
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Яку дохідність готові запропонувати банкіри (ТОП-10 банків за вкладами)
Яку дохідність готові запропонувати банкіри (ТОП-10 банків за вкладами)
Підвищення облікової ставки та ставок за депозитними сертифікатами, так само як і відсутність змін, або зниження нормативів резерування, означатиме, що банкіри схилятимуться до підвищення ставок за вкладами. Про це пише Мінфін.
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У разі подальшого підвищення облікової ставки НБУ, банки продовжать поступово підвищувати свої депозитні ставки в гривні. Причому як для фізичних, так юридичних осіб, вважає Ігор Якобчук з Піреус Банку.
Виходячи з очікувань банкірів, підвищення на найближчі 1−3 місяці вони прогнозують у тих самих межах, що і підвищення робочих ставок та облікової ставки, тобто це 0,5−1,5% (найбільший прогноз у 1−1,5% дає Правекс Банк). Причому підвищення, на думку Максима Гончарука з ОТП, відбудуться «протягом короткого періоду часу».
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Начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів Укрсиббанку Руслан Левчин прогнозує, що середні ставки за гривневими вкладами фізосіб зростатимуть на горизонті 1 місяця та кварталу, «але на дещо меншу величину, порівнюючи з кроком збільшення облікової ставки НБУ» (очікування банкіра щодо облікової ставки — підвищення на 1%).
Яку дохідність готові запропонувати банкіри (ТОП-10 банків за вкладами)
Такі ж зміни протягом кварталу прогнозує й директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович. 1% за гривневими вкладами на всі строки — верхня межа збільшення, на думку Миколи Войтківа з Акордбанку. Мінімальне підвищення, на його думку, може скласти 0,5%.
Яку дохідність готові запропонувати банкіри (ТОП-10 банків за вкладами)
«Не чекаю на великі зрушення щодо облікової ставки НБУ, тому не прогнозую значного руху щодо середніх ставок за гривневими вкладами фізосіб. Думаю, що відсоткові ставки для клієнтів змінюватимуться у доволі вузькому коридорі — 0,1−0,5% річних. Навіть за умови зміни облікової ставки», — каже Аліна Компанець з Юнекс Банку.
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Значних змін у доходності гривневих депозитів найближчим часом не очікує фінансовий директор Агропросперіс Банку Олександр Штефан. «Водночас дуже уважно стежимо за зовнішніми (міжнародна політика) та внутрішніми факторами (стан бойових дій, інфляція, курс гривні)», — додає він.
Яку дохідність готові запропонувати банкіри (ТОП-10 банків за вкладами)
До кінця березня, вважає Дмитро Замотаєв із Глобус Банку, середні ставки можуть зрости до 11,5−12% річних (вклади на 3−6 місяці), 12,5−13% річних (9−12 місяців), 15−16% річних (6−9 місяців та від 1 року).
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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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