Яку дохідність готові запропонувати банкіри (ТОП-10 банків за вкладами) — Finance.ua

Яку дохідність готові запропонувати банкіри (ТОП-10 банків за вкладами)
Підвищення облікової ставки та ставок за депозитними сертифікатами, так само як і відсутність змін, або зниження нормативів резерування, означатиме, що банкіри схилятимуться до підвищення ставок за вкладами. Про це пише Мінфін.
У разі подальшого підвищення облікової ставки НБУ, банки продовжать поступово підвищувати свої депозитні ставки в гривні. Причому як для фізичних, так юридичних осіб, вважає Ігор Якобчук з Піреус Банку.
Виходячи з очікувань банкірів, підвищення на найближчі 1−3 місяці вони прогнозують у тих самих межах, що і підвищення робочих ставок та облікової ставки, тобто це 0,5−1,5% (найбільший прогноз у 1−1,5% дає Правекс Банк). Причому підвищення, на думку Максима Гончарука з ОТП, відбудуться «протягом короткого періоду часу».
Начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів Укрсиббанку Руслан Левчин прогнозує, що середні ставки за гривневими вкладами фізосіб зростатимуть на горизонті 1 місяця та кварталу, «але на дещо меншу величину, порівнюючи з кроком збільшення облікової ставки НБУ» (очікування банкіра щодо облікової ставки — підвищення на 1%).
Такі ж зміни протягом кварталу прогнозує й директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович. 1% за гривневими вкладами на всі строки — верхня межа збільшення, на думку Миколи Войтківа з Акордбанку. Мінімальне підвищення, на його думку, може скласти 0,5%.
«Не чекаю на великі зрушення щодо облікової ставки НБУ, тому не прогнозую значного руху щодо середніх ставок за гривневими вкладами фізосіб. Думаю, що відсоткові ставки для клієнтів змінюватимуться у доволі вузькому коридорі — 0,1−0,5% річних. Навіть за умови зміни облікової ставки», — каже Аліна Компанець з Юнекс Банку.
Значних змін у доходності гривневих депозитів найближчим часом не очікує фінансовий директор Агропросперіс Банку Олександр Штефан. «Водночас дуже уважно стежимо за зовнішніми (міжнародна політика) та внутрішніми факторами (стан бойових дій, інфляція, курс гривні)», — додає він.
До кінця березня, вважає Дмитро Замотаєв із Глобус Банку, середні ставки можуть зрости до 11,5−12% річних (вклади на 3−6 місяці), 12,5−13% річних (9−12 місяців), 15−16% річних (6−9 місяців та від 1 року).
До речі, зберігайте та примножуйте свої кошти з надійними депозитами. Зручний каталог пропозицій на Finance.ua
💰Вибрати депозит
Поділитися новиною