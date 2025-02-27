В якій валюті краще зберігати заощадження — банкіри дали поради Сьогодні 09:01 — Кредит&Депозит

В якій валюті краще зберігати заощадження — банкіри дали поради

Експерти спитали банкірів, якій іноземній валюті надають перевагу вкладники. Про це йдеться в статті Мінфін

Майже всі відповіли, що основною валютою для депозитів залишається долар США, друге місце тримає євро. І серйозних зрушень, які б могли змінити цю тенденцію, поки що не спостерігається.

Директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович вважає це, радше, традицією, яка може бути пов’язана з історичною стабільністю долара та його впливом на світову економіку. Але є й інші причини.

«Відсоткові ставки за вкладами у доларах США на ринку коливаються від 0,01% до 2,00%, залежно від банку та умов вкладу, а ставки в євро зазвичай нижчі, що може впливати на вибір валют для заощадження. Тому сьогодні Кредобанк не спостерігає тенденції щодо змін у валютах розміщення вкладів (у цих двох валютах)», — розповідає Олександр Супрунович.

За його словами, на вклади в євро припадає 5%, на долар США — 33% від загального обсягу портфелю вкладів банку.

Правекс Банку Олег Заяць. «Як і раніше, валюта в Правекс Банку залишається стабільною з акцентом на доларі. Однак, навіть якщо Про перевагу доларових вкладів над заощадженнями в євро каже і начальник відділу роботи з фізичними особами Головного управління бізнесу«Як і раніше, валюта в Правекс Банку залишається стабільною з акцентом на доларі. Однак, навіть якщо курс долара щодо євро чи навпаки змінюється, суспільство, зазвичай, не реагує на незначні коливання», — уточнює він.

в доларах коливаються в межах 20−25% у структурі депозитного портфеля банку, в євро — всього 2−3% усіх депозитів. Майже аналогічний розподіл спостерігають і в Ощадбанку: на доларові вклади припадає 26%, на євро — 3%. У ПУМБ, повідомив директор департаменту карткових та пасивних продуктів роздрібного бізнесу банку Дмитро Коваль, на початок року депозитний портфель (без урахування поточних рахунків) мав таку структуру: частка доларових вкладів трохи більше чверті, на євро припадає понад 5%. Акордбанку депозитиу структурі депозитного портфеля банку, в. Майже аналогічний розподіл спостерігають і в Ощадбанку: на доларові вклади припадає 26%, на євро — 3%. У ПУМБ, повідомив директор департаменту карткових та пасивних продуктів роздрібного бізнесу банку Дмитро Коваль, на початок року депозитний портфель (без урахування поточних рахунків) мав таку структуру: частка доларових вкладів трохи більше чверті, на євро припадає понад 5%.

«За підсумками останнього кварталу (грудень 2024-лютий 2025) структура валютних депозитів у Universal Bank: 28,5% вкладень припадає на долар США, 8,5% - частка у євро. Попит на обидві валюти залишається збалансованим», — пояснює директор департаменту продуктів роздрібного бізнесу та транзакційного банкінгу, член Правління Універсал Банку Андрій Звізло.

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Сергій Гнезділов, начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку, також говорить про аналогічне співвідношення вкладів в доларах і євро. Водночас він говорить про тенденцію до зростання популярності євро, адже ще декілька років тому співвідношення складало 10:1.

Начальник управління депозитних продуктів банку Ірина Стрепетова розповідає, що динаміка останніх місяців свідчить про певне зростання частки євро в депозитному портфелі. «Водночас долар США традиційно залишається основною резервною валютою та домінує у структурі валютних заощаджень», — додає вона.

Про тенденцію до незначного збільшення долі накопичень у євро останніми роками в ОТП Банку розповів «Мінфіну» керівник проєктів управління продажів роздрібного бізнесу банку Максим Гончарук. Хоча у депозитному портфелі фінустанови накопичення у доларах США становлять майже 80% портфелю.

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Певне зростання популярності євро щодо долара побачили й у ПУМБ . «Це, ймовірно, пов’язано з великою кількістю українських мігрантів у єврозоні. Однак долар залишається найпоширенішою іноземною валютою серед українців. За останній період частка євро в депозитному портфелі збільшилася на 1% - із 4% до 5%», — каже Дмитро Коваль.

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