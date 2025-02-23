Чому українці не хочуть брати мікропозики (дослідження) — Finance.ua

Чому українці не хочуть брати мікропозики (дослідження) Сьогодні 16:30 — Кредит&Депозит

Чому українці не хочуть брати мікропозики (дослідження)

Мікрофінансові організації — це установи, які можуть швидко оформити кредит, не потребують багатьох документів. Це доступна позика, яку можна оформити онлайн без візиту до відділення. Але перешкодою для звернення до МФО — є відсутність довіри.

Про це під час FinYear 2025 розповіла R&D директор InMind Марина Нестерова.

«Сама галузь не викликає довіри до позичання, незалежно від предмета. Тобто самі мікрофінансові установи не викликають бажання звертатися до них, адже клієнти їм не довіряють. Другою великою причиною є високі відсотки та значні переплати за користування — 1% на день. Люди розуміють, що це дуже багато», — розповіла Нестерова.

Вона назвала ще одну причину — побоювання прихованих комісій та додаткових платежів, страх перед накопиченням боргів.

Який формат надання кредиту є найзручнішим

78% віддають перевагу онлайн-рішенням.

«Коли ми запитали наших користувачів, як би вони хотіли отримувати кредит, 58% сказали, що це повинно бути повністю онлайн. Повністю онлайн — це через Дію, електронний підпис, вже встановлені мобільні додатки, через сайт або інші зручні для них канали комунікації. Вони не хочуть більше відвідувати відділення, якщо їм потрібна позика чи кредит. 17% залишаються такими, що хотіли б оформити заявку, щоб дізнатися, які можливості може запропонувати банк онлайн, але документи підписати та прийти в установу, побачити, що вони підписують і з чим погоджуються. І повністю особисто — це ті, хто надають перевагу класичному підходу (22%),» — прокоментувала результати опитування експертка.

InMind також запитала у позичальників, як можна покращити процес отримання кредиту, зробити його більш зручним і комфортним?

«По-перше, важливо встановити прозорі умови нагадування про платежі. Люди хочуть, щоб про них турбувалися, щоб, якщо в них є необхідність сплатити черговий платіж, установа їх про це повідомляла. Якщо є необхідність сплатити додаткові платежі або штрафи, люди хочуть, щоб установа про це їх попереджала. З цим також пов’язана проблема складної термінології в калькуляторах. А по-друге, люди хочуть персоналізації та покращення умов для лояльних клієнтів або пропозицій, що ґрунтуються на тому, що банк або установа вже знають про них. Люди мають запит, щоб ці рішення відповідали їхнім можливостям, рівню доходів і рівню платежу, який вони можуть сплатити», — каже Нестерова.

За її словами, позичальники хочуть отримати не тільки кошти. Позичальники хочуть отримати спокій, впевненість та полегшення.

«Також багато людей говорять про комфорт і свободу вибору. Тобто комфорт, покращення своїх поточних умов, якості життя, порадувати своїх близьких. Люди хочуть легкості від кредиту. Вони не хочуть бачити кредит як додаткову проблему або рішення, яке приносить їм головний біль», — пояснила вона.

Позичальники зазвичай бояться, що позика може змінитися, або переплата за користування кредитом може виявитися вищою.

Які умови продукту є вирішальними

«Першочергова умова — це відсоткова ставка, люди шукають вигідні умови, але цікаво інше, що є друга категорія таких критеріїв — наявність пільгового періоду, а також розмір щомісячного обов’язкового платежу. Третє, найголовніше, — зручний інтернет-банкінг, можливість користуватися додатками. Офлайн контакт з клієнтом десь у відділенні відходить на другий план. Люди хочуть швидких рішень. Люди хочуть, щоб ці рішення були в них на дотику пальців. І третє, таку велику категорію, яку можна виділити, — це прозорість умов договору та можливість дострокового закриття боргів. Це про те, що люди хочуть бачити, що вони беруть і як ці умови працюють, і коли їм треба буде повернути ці кошти», — розповіла Нестерова.

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