Рожкова: дохідність депозитів сьогодні, навіть з урахуванням податків, перевищує рівень інфляції — Finance.ua
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Рожкова: дохідність депозитів сьогодні, навіть з урахуванням податків, перевищує рівень інфляції

Кредит&Депозит
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Перша заступниця Голови Національного банку України Катерина Рожкова
Перша заступниця Голови Національного банку України Катерина Рожкова
Зважаючи на прогнози НБУ по зниженню інфляції з другого півріччя цього року, дохідність депозитів для населення сьогодні, навіть з урахуванням податків, є прийнятною.
Про це під час FinYear 2025 розповіла перша заступниця Голови Національного банку України Катерина Рожкова.
«З точки зору ліквідності — банківська система дуже ліквідна. Вартість залучених коштів знаходиться на відносно низьких рівнях. Дохідність депозитів для населення сьогодні, навіть з урахуванням податків, перевищує рівень інфляції, очікуваної на кінець 2025 року», — каже пані Рожкова.
За попередніми даними, прибуток банків за підсумками минулого року перевищив 100 мільярдів гривень. І, попри 50% ставку оподаткування, більшість банків змогли не лише сплатити податки, але й збільшити свій капітал завдяки отриманим прибуткам.
«Збитковими переважно є банки з нежиттєздатними бізнес-моделями. Та при цьому вони не є системно важливими, не несуть загрози для фінансової стабільності, для стабільності сектору. Допоки вони не порушують нормативи капіталу, їхні збитки — це проблема їхніх акціонерів», — зазначила перша заступниця Голови НБУ.

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Станом на зараз відсоткові ставки за кредитами для бізнесу в національній валюті становлять близько 15% річних, що є прийнятним рівнем.
Рожкова наголосила, що попит на кредити з боку бізнесу зростає, а банки адаптували свої кредитні політики до нових умов. Це призвело до того, що кредитний портфель бізнесу в національній валюті за підсумками 2024 року зріс більш ніж на 20%.
Кредити для малого та середнього бізнесу зростають ще швидше. Однією з важливих тенденцій є зростання питомої ваги довгострокових кредитів, що стало можливим завдяки меморандуму, підписаному банками для підтримки відновлення енергетичної інфраструктури.
Банки отримали велику кількість заявок на кредити, багато з яких вже видано. Обсяг наданих кредитів на відновлення енергетики та створення розподіленої енергогенерації вже перевищив 7 мільярдів гривень, а населенню на ці ж цілі було надано майже 670 мільйонів гривень.

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Загалом гривневий кредитний портфель населення зріс темпом близько 40% за минулий рік, переважно за рахунок споживчих позик на поточні цілі, а іпотека демонструє певне зростання лише завдяки державній програмі підтримки «єОселя».
Рожкова резюмувала, що банківська система, як і вся економіка, працювала навіть підчас обстрілів і відключень електроенергії, продовжуючи надавати послуги населенню, обслуговуючи державний сектор та бізнес.
Небанківський фінансовий сектор відновив зростання, але це зростання є нерівномірним.
«У нас залишається питання до певного сегмента фінансових компаній, які працюють на ринку. На жаль, ми неодноразово бачили ситуації та бачимо їх зараз, коли небанківські фінансові компанії використовуються для оптимізації оподаткування в рамках бізнес-груп, для легалізації коштів. Будемо надалі працювати над ліцензійними та іншими вимогами, щоб небанківський фінансовий ринок не використовувався в незаконних цілях», — розповіла Рожкова.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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