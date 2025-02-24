Дохідність серед депозитів: ТОП-10 за вкладами в гривні та валюті — Finance.ua

Дохідність серед депозитів: ТОП-10 за вкладами в гривні та валюті Сьогодні 09:00 — Кредит&Депозит

Дохідність серед депозитів: ТОП-10 за вкладами в гривні та валюті

За минулий місяць вклади в ВКВ бізнесу збільшились на 0,9% (плюс 3,76 млрд грн у гривневому еквіваленті).Валютні вклади населення у гривневому еквіваленті збільшились на 0,5% (плюс 2,01 млрд грн).У доларовому еквіваленті зміни склали +1,4% та +1% відповідно.

Загалом із січня 2024 року до січня 2025 року депозити зросли на 377,83 млрд грн. Більшу частину вкладів приніс бізнес (201,83 млрд грн), зростання вкладів населення за рік склало 164,97 млрд грн.

Це зростання економіст Богдан Данилишин називає «дуже скромним результатом».

«За 2024 рік населення збільшило строкові гривневі вклади всього на 42 млрд грн (у т.ч. строкові депозити — на 29 млрд грн, і гривневі ОВДП — на 14 млрд грн)», — пише експерт.

За його словами, ці 42 млрд грн — це лише 3,2% від емісійних 1,3 трлн грн за 2024 рік, які банки змогли залучити на строкові гривневі вклади.

За таку «послугу», пише експерт, банки отримали від держави 77 млрд грн відсотків за депозитними сертифікатами: удвічі більше, ніж залучили на депозити. За таких умов є очевидним, що очікувати на суттєві підвищення дохідності вкладів від банків не варто.

Як банки змінювали ставки

Кристалбанк знизив дохідність 3-місячних вкладів у гривні на 0,1 в.п. і додав до ставок інших строкових вкладів у лінійці 0,5 в.п. Після змін, найкращі умови банк пропонує за піврічними вкладами (16% річних) та за вкладами на 3 місяці (15,9% річних). Слідом йдуть річні депозити під 15,5% річних та вклади на 9 місяців (15,25% річних). знизив дохідність 3-місячних вкладів у гривні на 0,1 в.п. і додав до ставок інших строкових вкладів у лінійці 0,5 в.п. Після змін, найкращі умови банк пропонує за піврічними вкладами (16% річних) та за вкладами на 3 місяці (15,9% річних). Слідом йдуть річні депозити під 15,5% річних та вклади на 9 місяців (15,25% річних).

Бізбанк додав 0,1 в.п. до дохідності вкладів у нацвалюті на 3 місяці та 0,3 в.п. — до відсотків за піврічними вкладами. Найвища ставка зараз залишається за річними вкладами — 15% річних. На піврічних депозитах приватні клієнти банка зараз заробляють 14,85% річних, на 3-місячних — 14,55% річних.

Кліринговий Дім збільшив ставку за вкладами на 3-місячні вклади у гривні на 1 в.п. — до 16,3% річних. Це найкраща пропозиція серед невеликих банків-учасників депозитного огляду для вкладів на 3 місяці у гривні. 16% річних пропонують у Кредитвесті, 15,9% річних — у Кристалбанку. Банкзбільшив ставку за вкладами на 3-місячні вклади у гривні на 1 в.п. — до 16,3% річних. Це найкраща пропозиція серед невеликих банків-учасників депозитного огляду для вкладів на 3 місяці у гривні. 16% річних пропонують у, 15,9% річних — у

Ці ж два банки платять по 16% річних на піврічні вклади у гривні. 15,75% річних пропонують в Асвіо, 15,25% річних — у Юнексі.

Найкращі умови за 9-місячними вкладами — 15,50% річних — пропонують у Кредитвест Банку.

15,25% річних можна отримати відразу у трьох банках: Український капітал , Кристалбанк, Юнекс Банк.

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