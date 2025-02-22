На що українцям зазвичай не вистачає коштів (інфографіка) — Finance.ua

На що українцям зазвичай не вистачає коштів (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Кредит&Депозит

На що українцям зазвичай не вистачає коштів (інфографіка)

Якщо подивитися на загальну місткість ринку кредитів, то виявляється, що 90% стикалися з нестачею коштів протягом останнього пів року. Є 35% осіб, які потребували коштів, але були змушені відмовитися від кредиту.

Про це під час FinYear 2025 розповіла R&D директор InMind Марина Нестерова.

Вона також пояснила, чому українці відмовляються брати кредити.

«35% і половина з них, тобто це майже 17% ринку, кажуть про те, що вони не хотіли брати позику і не довіряють кредитним організаціям. Хтось готовий почекати та купити потрібну річ пізніше. 22% людей передумали брати кредит. І 11% не знайшли зручного продукту фінансування», — розповіла Нестерова.

Які рішення обирають люди, коли не вистачає коштів:

кредитна картка — легкий у користуванні продукт; кошти, які завжди є з тобою;

витрати власних заощаджень — тобто люди позичають самі у себе;

споживчі кредити та розстрочка — на якісь побутові товари, цифрову техніку, товари для дому люди беруть саме розстрочку;

позика у знайомих або родичів — банкам та фінансовим установам треба подумати, як можна зробити такий же простий і довірчий продукт, який би був аналогом позичати у знайомих і родичів;

у кінці рейтингу кредити готівкою та мікропозики, швидкі позики.

Щодо того, на що зазвичай не вистачає грошей: «Найбільшу частку займають медичні послуги або ліки, і цю тенденцію ми спостерігаємо з початком повномасштабного вторгнення. 30% — це цифрова побутова техніка. Великій частині українців не вистачає коштів на повсякденні витрати до зарплати, до 26−22%. Тобто майже кожен п’ятий хоче бачити якусь можливість закрити свої повсякденні витрати. І кожен п’ятий стикався з ситуацією, коли сталася якась непередбачувана обставина — травма, аварія тощо», — розповіла експертка.

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