Чи зростуть ставки за депозитами в березні — прогноз банкіра Сьогодні 12:03 — Кредит&Депозит

Чи зростуть ставки за депозитами в березні — прогноз банкіра

У перший тиждень березня чимало залежатиме від рішення Монетарного комітету НБУ щодо депозитної траєкторії. Очікується, що період збільшення ставок за гривневими вкладами продовжиться, а найбільш привабливими для потенційних вкладників залишаться вклади на 6−9 місяців.

Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу.

За словами Замотаєва, зміни можуть відбутися відповідно до інфляції та її тиску на економіку. Є припущення, що регулятор підніме ставку до 15%, або до 15,5%.

«Відтак, НБУ може і відкоригувати дзеркально ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами до 17,5−18%, а ставку за кредитами рефінансування — до 18−18,5%», — зазначив банкір.

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Він нагадує, що дохідність депозитів формується переважно на основі ставки за 3-місячними депсертифікатами. Саме тому припускається, що буде незначна корекція ставок за гривневими вкладами в межах 0,50−1 відсоткового пункту.

В окремих випадках для потенційних вкладників банки можуть запропонувати додаткові бонуси в розмірі 0,50−1,50 відсоткового пункту, зокрема на вклади від 6 до 9 місяців, — додає Замотаєв.

Які є прогнози щодо збільшення ставок

ставки за ультракороткими вкладами на термін від 3 місяців до 6 місяців можуть збільшитися в середньому до 11,5−12% річних;

середні ставки за вкладами від 9 місяців до 1 року потенційно складуть 12,5−13% річних;

ставки на довготривалі депозитні вклади терміном від 1 року до 2,5 років можуть зрости в середньому до 15% річних.

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Водночас за словами Замотаєва, не всі вклади можуть бути цікавими потенційним вкладникам. Особливо йдеться про ультракороткі вклади, адже ставка дохідності не покриватиме рівень інфляції разом зі збільшеним оподаткуванням.

Нагадаємо, раніше Замотаєв заявляв, що цікавість громадян до коротких депозитів суттєво знизилася, натомість зросла вага вкладів у готівкову валюту. «Маючи переважно незначні суми, громадяни ухвалювали рішення про купівлю валюти, адже наприкінці року зростання курсів долара і євро було досить „бентежним“», — зазначав він.

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