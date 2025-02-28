Долар, євро чи інші валюти: банкіри радять, яку валюту обрати — Finance.ua

Долар, євро чи інші валюти: банкіри радять, яку валюту обрати Сьогодні 21:00 — Кредит&Депозит

Долар, євро чи інші валюти: банкіри радять, яку валюту обрати

Універсальна порада від всіх банкірів — диверсифікувати заощадження. Втім, небагато з них хочуть називати відсоткове розподілення у портфелі. Про це кажуть банкіри, пише Мінфін

«Вклади у валютні депозити залежать від потреб клієнтів, а також від їхніх планів щодо використання коштів», — каже Сергій Анніков із Райффайзен Банку та додає, що банк щомісяця проводить акції із залучення валютних депозитів із підвищеними ставками, щоб заохотити клієнтів.

«Для досягнення фінансового комфорту доцільно поділити депозит на рівні частини: гривня, долар, євро. Однак при виборі валюти варто орієнтуватися на кінцеву мету. Скажімо, для покупки авто чи нерухомості краще накопичувати доларовий капітал, а для подорожей Європою чи оплати навчання дітей у європейських ВУЗах — інвестувати в євро.

Проте вдале фінансове рішення має забезпечувати захист від валютних коливань. Тож досягати фінансову стабільність вигідно, зберігаючи кошти у всіх трьох валютах — гривні, доларі та євро", — радить Олег Заяць з Правекс Банку

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30−40%, якщо використовувати накопичені кошти для розрахунків у міжнародній торгівлі. За такими вкладами вигідніші ставки для довгострокових вкладів, менші ризики девальвації, порівнюючи з іншими валютами. На думку Олександра Супруновича з Кредобанку , на долар США можна відвестиякщо використовувати накопичені кошти для розрахунків у міжнародній торгівлі. За такими вкладами вигідніші ставки для довгострокових вкладів, менші ризики девальвації, порівнюючи з іншими валютами.

«На євро — 10−20%. Такі вклади вигідні, коли є витрати або фінансові цілі, пов’язані з ЄС. Польський злотий — 5- 10%, якщо плануєте витрати чи інвестиції в Польщі — навчання, робота, покупки», — пояснює банкір та додає: для збереження позиції гривні на українському ринку варто заощаджувати кошти і в національній валюті.

На думку Миколи Войтківа з Акордбанку , оптимальна пропорція у валютному кошику за депозитними вкладами — 50% - долари США, 50% - в євро.

Сергій Гнезділов із Радабанку радить частину заощаджень тримати у доларах США, другу — в євро.

«Пропорції частин — на розсуд вкладника, оскільки це залежить від поточного курсу EUR/USD. Можна купити й іншу валюту (наприклад, фунт стерлінгів, польський злотий, чеська крона та інші). Але треба розуміти, навіщо вона вам, перспективи її курсу щодо долара США та євро, і те, що зберігатимете ви її вдома або в депозитарній скриньці (тобто не отримуючи хоч якихось відсотків)», — додає він.

Інший варіант, який, на його думку, може обрати клієнт, — депозиті в золоті. Втім, така пропозиція можє бути актуальною для тих клієнтів, у кого є заощадження понад 1−2 млн грн, припускає Сергій Гнезділов.

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«Ми рекомендуємо клієнтам розподіляти заощадження між різними валютами та депозитними продуктами, з огляду на свої фінансові цілі та рівень ризику:

Частина коштів у гривні — для отримання вищої дохідності за рахунок привабливіших відсоткових ставок.

Частина у валюті (долар США, євро) — для зниження валютних ризиків та збереження вартості активів.

Розподіл між строковими вкладами та вкладами на вимогу — це забезпечить як стабільний дохід, так і доступність коштів у разі потреби", — каже Ірина Стрепетова з Сенс Банку.

Раніше писали , що банківська система України зберігає високий запас ліквідності — обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб протягом січня зріс на 0,1% (у січні минулого року, для порівняння, спостерігалося скорочення цього показника). Про це повідомляє пресслужба Національного банку. Минулорічні сезонні відпливи коштів не вплинули на стан ліквідності банківської системи. У підсумку обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках за 2024 рік зріс на 12%, бізнесу — на 19%.

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