НБУ прогнозує збільшення обсягів вкладів клієнтів у 2025 році — Finance.ua

НБУ прогнозує збільшення обсягів вкладів клієнтів у 2025 році Сьогодні 10:00 — Кредит&Депозит

НБУ прогнозує збільшення обсягів вкладів клієнтів у 2025 році

Банківська система України зберігає високий запас ліквідності — обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб протягом січня зріс на 0,1% (у січні минулого року, для порівняння, спостерігалося скорочення цього показника).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Через сезонні чинники надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці календарного року та скорочуються на початку наступного. Ця тенденція спостерігалася і в довоєнні часи», — пояснили в Нацбанку.

Зазначається, що минулорічні сезонні відпливи коштів не вплинули на стан ліквідності банківської системи. У підсумку обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках за 2024 рік зріс на 12%, бізнесу — на 19%.

Прогноз на 2025 рік

«За нашими прогнозами та очікуваннями банків зі свіжого опитування, обсяг вкладень клієнтів зростатиме і в 2025 році. Такі очікування фіксувалися впродовж всього 2024 року. Обсяг гривневих коштів клієнтів у банках станом на початок лютого становить 1,8 трлн грн, з початку повномасштабного вторгнення він подвоївся», — повідомили в НБУ.

У Нацбанку наголошують, що банки із запасом виконують нормативи короткострокової та довгострокової ліквідності, а обсяги високоякісних ліквідних активів перевищують показники до повномасштабного вторгнення.

«Водночас ми розраховуємо, що підвищення облікової ставки на 0,5 в. п. у грудні та на 1 в. п. у січні разом з диференційованими вимогами до обов’язкових резервів спонукатимуть банки підвищити ставки за гривневими депозитами, аби забезпечити кращий захист гривневих заощаджень від інфляції та підтримати попит на ці інструменти», — підсумував регулятор.

Як додав народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, обсяг банківських вкладів у національній валюті скоротився на 3% (на 56,5 млрд грн), досягнувши 1826,9 млрд грн. При цьому вклади бізнесу зменшилися на 5,2% (на 56,7 млрд грн), а вклади населення — зросли незначно (+0,2 млрд грн). Вклади в іноземній валюті збільшилися на 1,1% (+0,24 млрд дол.), як за рахунок підприємств, так і населення.

Щодо відпливу депозитів у гривні у січні

«Ця тенденція спостерігається в десяти з одинадцяти останніх років», — зауважив Гетманцев.

Таке явище пов’язане з піковими розрахунками у грудні, в кінці року. Оскільки бюджет і приватний сектор намагаються максимально закрити свої розрахунки, залишки коштів на вкладах наприкінці року зростають більш інтенсивно. Зокрема, лише за грудень 2023 року залишки гривневих вкладів збільшилися на 140,4 млрд грн.

Графік: Данило Гетманцев

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